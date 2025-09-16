El detalle del parabrisas que puede hacer que rechacen tu VTV en septiembre 2025

Durante la revisión de la VTV cada vehículo es sometido a un exhaustivo chequeo en el que se tienen en cuenta desde las emisiones de gases hasta las condiciones de visibilidad.

La VTV chequea que tu vehículo esté en condiciones para circular.

Cada año, los propietarios de vehículos deben cumplir con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) un procedimiento que revisa tanto el estado mecánico del automovil como las emisiones de gases. Se trata, en definitiva de una cuestión de seguridad. Sin embargo, existen detalles que en ocasiones parecen menores pero que sin embargo, pueden hacer que debas regresar para poder aprobar la revisión. Y el estado del limpiaparabrisas es uno de ellos.

Tené en cuenta que, si tu vehículo no supera la VTV dispondés de un plazo de hasta 60 días para solucionar aquellas fallas encontradas y no tendrás permitido conducir hasta que vuelvas a pasar por la revisión. En ese sentido, en caso de circular sin la VTV actualizada o con faltas graves , recibirás una multa de tránsito y tu vehículo podría ser retenido .

Según la normativa de la VTV, el parabrisas , así como los demás elementos del transporte, deberá estar en perfectas condiciones . Esto implica que no debe tener golpes , rayones , grietas o pedazos astillados que puedan afectar a la visibilidad. Cualquier obstrucción de la vista en un vehículo puede ser un riesgo para la seguridad vial y debe ser arreglado inmediatamente.

Además del parabrisas, los conductores deberán asegurarse de que estos elementos de sus vehículos estén en buen estado para aprobar la VTV:

Paragolpes

Chasis

Limpiaparabrisas

Apoyacabezas delanteros

Cinturones de seguridad

Matafuegos

Balizas

Caja de dirección

Ruedas

Sistema de frenos

Neumáticos (dibujo y llantas)

Amortiguadores

Suspensión

Emisión de gases

Monto de la VTV en septiembre 2025

Los valores para realizar la VTV cambian según su jurisdicción y el tipo de vehículo. Por lo tanto, estos son los valores del trámite en la Provincia de Buenos Aires (PBA), con el impuesto IVA incluido:

Motovehículos de más de 50 cc y hasta 200 cc: $31.856,35

Motovehículos de más de 200 cc y hasta 600 cc: $47.784,52

Motovehículos de más de 600 cc: $63.712,70

Vehículos Livianos hasta 2500 kg: $79.640,87

Vehículos Pesados más de 2.500 kg : $143.353,57

Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2.500 kg: $47.784,52

Remolques, semirremolques y acoplados más de 2.500 kg: $71.676,79

Por otra parte, el costo de la VTV para autos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) alcanza los $63.453,61. Sin embargo, en el caso de las motos, el valor del control periódico es de $23.858,78.