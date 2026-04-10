Cancelan de forma definitiva a HLB Pharma y Ramallo por el caso del fentanilo contaminado + Seguir en









El organismo dio de baja sus habilitaciones tras la investigación que derivó en 121 muertes. También quedaron anulados sus registros y actividades productivas.

La denuncia ante la ANMAT derivó en allanamientos y detenciones.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) resolvió dar de baja en forma definitiva las habilitaciones de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, en el marco de la causa por el fentanilo contaminado que dejó 121 muertos en el país.

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La decisión se formalizó mediante la Disposición 1848 publicada en el Boletín Oficial, donde se establece la cancelación de los legajos de ambas firmas y la inhabilitación de sus actividades productivas.

Cancelación definitiva tras la investigación Según el texto oficial, los laboratorios habían sido autorizados en 2006 y 2020 para elaborar medicamentos en distintas presentaciones. Sin embargo, tras el avance de la investigación, la ANMAT resolvió avanzar con la sanción más severa: la baja definitiva de sus registros.

El caso había tenido un antecedente clave el 28 de febrero de 2025, cuando el organismo prohibió el uso y la comercialización del producto “Propofol HLB”, en el inicio de la investigación.

hlb pharma Según el texto oficial, los laboratorios habían sido autorizados en 2006 y 2020 para elaborar medicamentos en distintas presentaciones. El origen del brote La causa se inició en el Hospital Italiano de La Plata, donde se detectaron las primeras muertes y una anomalía microbiológica en pacientes internados. Con el correr de las semanas, los estudios descartaron fallas en insumos o procedimientos médicos.

El punto en común apareció luego: todos los pacientes afectados habían recibido fentanilo producido por HLB Pharma y Ramallo. Ese hallazgo permitió confirmar una alerta sanitaria de alcance nacional, que también registró fallecimientos en centros de salud de Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires. Un caso que dejó 121 víctimas El brote, que comenzó como un episodio aislado, derivó en una investigación judicial de gran escala tras comprobarse la contaminación del medicamento. En total, se contabilizaron 121 muertes vinculadas al uso de fentanilo adulterado. Ariel Garcia Furfaro detenido fentanilo A partir de la denuncia realizada ante la ANMAT, se avanzó con peritajes sobre ampollas en circulación y se identificó el origen del producto. A partir de la denuncia realizada ante la ANMAT, se avanzó con peritajes sobre ampollas en circulación y se identificó el origen del producto, lo que derivó en allanamientos y detenciones. Entre los implicados en la causa se encuentran los hermanos Ariel y Diego García Furfaro, mientras continúa la investigación judicial. Con esta medida, la ANMAT profundiza las sanciones contra los laboratorios involucrados en uno de los episodios más graves del sistema sanitario argentino en los últimos años.