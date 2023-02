A las piñas en la cárcel: los rugbiers se pelearon en el penal luego de ser condenados

En ese sentido agregaron: “La decisión de que Benicelli abandone Melchor Romero y sea transferido al penal de Campana se tomó el lunes, después de que las autoridades judiciales fueron notificadas de la pelea que tuvo lugar en el patio. El próximo en seguir sus pasos sería Ciro Pertossi”.

“Son conscientes de que con otro abogado y otra defensa las penas hubieran sido distintas. Saben que es momento de despegarse ahora y, por fuera de la formalidad del cambio de abogados, eso genera una fractura en el grupo que durante los últimos tres años se mantuvo, incluso pese a la condena social”, señalaron las fuentes.

Tensión entre los rugbiers: ¿Qué dijo Blas Cinalli?

El propio Blas Cinalli, uno de los tres condenados a 15 años de prisión, había señalado en diálogo con el periodista Cristian "Eche" Echeverría la semana pasada que la tensión en el grupo había aumentado desde la lectura de la sentencia: "Ayrton, yo (Sic) y Lucas (Pertossi) estamos un poco distanciados de los otros chicos. No te voy a decir que súper peleados, pero sí distanciados de palabra", reconoció Cinalli.

En ese sentido, explicó que iba a cambiar de abogado ya que no estuvo conforme con el trabajo de su defensor Hugo Tomei: "Voy a cambiar de abogado, yo no le pegué a Fernando", reconoció Cinalli desde Melchor Romero.

Luego explicó: "No estoy conforme con la defensa de Tomei. Sinceramente, quiero cambiar de abogado. Pero me cobran demasiada plata y no la tengo. Nunca quise que me defienda Tomei, la verdad. Nunca estuve conforme. Siempre quise otro abogado. Pero nunca tuve la plata. Es todo muy caro. Con otro abogado me hubieran dado muchos años menos, creo yo. No estoy minimizando nada. Pero sí, me tendrían que haber dado muchos menos".

¿Qué condena recibió cada uno de los rugbiers?

Los jueces María Claudia Castro, Emiliano Lazzari y Christian Rabaia entendieron por unanimidad que Máximo Thomsen (23), Ciro Pertossi (22), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23) y Luciano Pertossi (21) fueron coautores del delito de "homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal de lesiones leves". Este delito prevé la pena de prisión perpetua.

Mientras que Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23) y Lucas Pertossi (23) fueron considerados partícipes secundarios del mismo delito a una pena de 15 años de prisión.