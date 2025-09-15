El funeral de Charlie Kirk será en un estadio y Donald Trump afirmó que asistirá

El acto de despedida al activista conservador tendrá lugar en Arizona y contará con la presencia del presidente estadounidense.

El funeral de Charlie Kirk , el influencer de ultraderecha asesinado durante un acto en Utah , se realizará el próximo domingo en el State Farm Stadium de Arizona, según informó la organización Turning Point USA . El presidente Donald Trump confirmó que asistirá a la ceremonia.

La organización juvenil conservadora Turning Point USA , fundada por Kirk, informó en su sitio web que la ceremonia tendrá lugar en el estadio donde juegan de local los Arizona Cardinals , a partir de las 11 horas , con apertura de puertas prevista desde las 8 de la mañana .

En paralelo, Trump ratificó su presencia en el evento durante una conversación con periodistas: "Me han pedido ir y pienso que tengo la obligación de hacerlo. He escuchado que será el próximo fin de semana. Cuando sea, yo iré" , aseguró el mandatario.

El presidente ya había expresado su pesar en la red social Truth Social , donde escribió: "El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido. Nadie entendía ni tenía el corazón de la juventud de los Estados Unidos de América mejor que Charlie. Era querido y admirado por TODOS, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros" .

Kirk, de 31 años, fue asesinado de un disparo en el cuello mientras respondía preguntas en un evento en el campus de la Utah Valley University (UVU). El ataque, perpetrado desde un edificio ubicado a unos 200 metros, provocó conmoción en el movimiento conservador estadounidense, donde el activista era considerado una de sus figuras más influyentes, especialmente entre los jóvenes.

Muerte de Charlie Kirk: la escalofriante carta de Tyler Robinson, el principal acusado del asesinato

charlie-kirk-y-su-asesino El sospechoso del crimen de Charlie Kirk dejó una escalofriante carta antes del asesinato. Utah Department of Public Safety/Handout via REUTERS

Tyler Robinson, el joven detenido por el asesinato de Charlie Kirk, el activista de derecha aliado del presidente de EEUU Donald Trump, había escrito una escalofriante carta que anticipaba el ataque.

La noticia fue confirmada por el director del FBI, Kash Patel este lunes para el medio Fox News. “La nota fue escrita antes del tiroteo, estaba en la casa del sospechoso”, mencionó Patel y agregó que aunque fue destruida, encontraron evidencia forense de la misma y confirmaron lo que decía "gracias a su postura agresiva en las entrevistas con el FBI”.

Según lo que reveló el director del FBI, gracias al trabajo de los investigadores, la nota que escribió el sospechoso decía: “Tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y la voy a aprovechar”.

Además, durante la entrevista de esta mañana, Patel también reveló que se encontró ADN coincidente con el de Robinson en el lugar donde se escondió el tirador de Kirk, así como en la toalla que cubría el arma homicida cuando el asesino la abandonó en el bosque.

Por otro lado, el jefe del FBI, mencionó que el acusado no está cooperando con los investigadores y es por ese motivo que aún no hay una hipótesis firme sobre el motivo del asesinato. Mañana, Robinson deberá declarar por primera vez ante el tribunal.