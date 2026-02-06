Abuso en Miramar: detuvieron al acusado de haber violado a una menor en la playa + Seguir en









El hecho ocurrió en la madrugada del 29 de enero, a la salida de un boliche. El hombre de 40 años será indagado en las próximas horas.

Tras la detención, el sospechoso fue trasladado a la Unidad 44 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), situada en Batán.

El acusado de haber abusado y atacado sexualmente a una adolescente de 16 años en la ciudad balnearia de Miramar fue detenido por personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. En las próximas horas el hombre de 40 años será indagado.

El sospechoso, que fue capturado en el barrio Marines de Miramar, a solo 80 metros de la casa de sus padres, había sido reconocido fotográficamente por un testigo. Entre el material fílmico hay grabaciones de al menos tres cámaras de seguridad ubicadas en las calles 37, 33 y 31, en las inmediaciones de la zona donde ocurrió el abuso denunciado.

El fiscal Rodolfo Moure, a cargo de la investigación, había avanzado en las últimas horas, con apoyo de la Delegación de Departamental de Investigaciones (DDI), sobre al menos dos sospechosos que daban con el perfil del atacante.

Abuso sexual en Miramar: los datos Fuentes de la investigación pudieron rescatar semen y otras evidencias que tenían fuerza de eventual cotejo genético al momento de encontrar a un sospechoso. Además, se habían enviado a laboratorios forenses las muestras relevadas de la menor durante la primera atención médica que se le practicó, horas después de haber sufrido el abuso sexual.

Las víctimas declararon que el sujeto estaba armado con un cuchillo tipo navaja y las obligó a tirarse sobre la arena, situación que entendieron como un robo. Sin embargo, en ese momento, el delincuente le ató las piernas a la menor para poder abusarla.

En la fuga se llevó los teléfonos de ambas víctimas que arrojó unos metros más adelante, en otro sector de la misma playa. Los policías llegaron tras recibir un llamado de emergencia, realizado por transeúntes que escucharon los gritos de pedidos de ayuda de ambos menores. Tras la detención, el sospechoso fue trasladado a la Unidad 44 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), situada en Batán. Este sábado a la mañana será llevado a tribunales para la audiencia donde se leerá la imputación en su contra y se le tomará declaración indagatoria.