La hija del exguitarrista de Bersuit Vergarabat lo acusó de abuso sexual

"Mi nombre era Lucía Righi, mi papá Oscar Righi abusó sexualmente y psicológicamente de mí y de otras mujeres y personas desde que tengo memoria", comienza a describir la joven que comentó que debió vencer varios tabúes para poder romper el silencio.

"Desde que tengo memoria, le temo a la oscuridad. Decía que un hombre de sombras venía a tocarme y hablarme a la noche. No pude dormir en silencio hasta los 11 años. De chiquita me pasaban cosas raras, tenía pensamientos cínicos y me daba culpa después", indicó.

"Papi me pedía que me bañe con él, estaba bien, ¿no? Era chica. Papi me pedía que me bañe con él... ya tengo 13, ¿no te parece un poco raro? Papi me tocaba mi cuerpo mientras dormía, ¿Esta bien? No, porque no puede ser cierto porque yo era horrible, no era como las demás, solo era una buena compañera de charlas, de descargas", continuó.

Lucía Righi también contó cómo su padre intentó romper el vínculo con su madre y la sometía a maltratos diarios. “Este papá apareció cada vez más, las pesadillas y los juegos 'sádicos' aumentaron. Luli la mentirosa de repente, dijo que la abusaban sexualmente en la escuela y papi la llevó al psicólogo y automáticamente papi le dijo a Luli que su mamá era un demonio que la maltrataba y que tenía que irme a vivir con él”, explicó la joven.

En otros pasajes, la denunciante describió diferentes comportamientos clasificables como abuso sexual, haber sido expuesta a las drogas y haber sufrido violencia física de manera habitual: "a papi no se le contradecía nada, si no empezaban los tirones de pelo y los gritos".

Como resultado de los abusos, la joven detalló que sufrió ataques de pánico, que incurrió en conductas autolesivas y bulimia, que la llevó a pesar 35 kilos a los 16 años y a tener que ser internada en varias oportunidades por deshidratación.

Sobre el final de la publicación, la hija del músico que formó el conjunto La Rayada junto a la actriz y cantante Romina Gaetani, con quien estuvo en pareja por siete años, dijo que esperaba que "todas las mujeres y personas abusadas por Oscar Righi puedan decirlo" y llamó a "no romantizar al famoso".

"Este caso no es más importante que otros por ser Oscar de Bersuit. Yo hablo y publico para no callar, para que podamos hablar todxs, no para fomentar odio, si no seguimos el mismo círculo", completó.