Tragedia en Toledo: cómo es el operativo de rescate de los pasajeros

Las fuerzas de seguridad y el personal de salud trabajan en una zona de difícil acceso mientras se investigan las causas del accidente.

Un gran operativo de emergencia trabaja en el lugar del siniestro tras el descarrilamiento de las formaciones de alta velocidad.

Un trágico accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toled o movilizó un amplio dispositivo de asistencia para rescatar y atender a los pasajeros afectados. La colisión entre una formación AVE de Renfe y un tren de la empresa Iryo en la línea de alta velocidad dejó más de 60 personas fallecidas y unos 80 heridos, según confirmaron las autoridades.

El hecho se registró a las 8:54 a la altura del kilómetro 118 del trazado que une Madrid con Andalucía, entre las localidades de Los Yébenes y Urda. Entre ambos transportes viajaban más de 540 personas, y el fuerte impacto provocó que dos de los vagones de Iryo descarrilaran y cayeran por un terraplén en una zona de campo abierto.

El accidente ocurrió cuando la formación AVE de Renfe , que trasladaba a 397 pasajeros tras salir de Madrid a las 8:04, embistió por la parte trasera al tren de Iryo con 147 personas a bordo y permanecía detenido sobre las vías en dirección a Sevilla.

El violento impacto provocó el desprendimiento de los vagones traseros de la formación de Iryo y su posterior caída por una pendiente, mientras otros coches descarrilaron sobre la vía principal.

La magnitud del siniestro paralizó por completo el servicio ferroviario en el corredor Madrid-Andalucía y motivó la activación del Plan Territorial de Emergencia. Para coordinar la asistencia sanitaria, la ministra de Sanidad, Mónica García, confirmó que se encuentra “en coordinación con todas las instituciones competentes".

En paralelo, los especialistas avanzan con los peritajes para establecer las causales del accidente. La investigación preliminar apunta a un posible error humano o una falla en el sistema de comunicación.

Fuentes de la firma Iryo informaron que su formación se encontraba detenido frente a una señal en blanco desde las 8:38 y que la maquinista inició el protocolo con el Centro de Regulación y Control de Adif para reanudar la marcha, pero a las 8:48 sufrieron el impacto desde atrás por el tren de Renfe.

Ante este panorama, los peritos analizan si existió una falla en la retransmisión de las alertas entre el Centro de Gestión de Operaciones de Renfe y Adif para ordenar la detención del tren que venía por la misma traza.

Cómo es el operativo de rescate: imágenes de la Guardia Civil

El despliegue en la zona del siniestro cuenta con la participación activa de la Guardia Civil, dotaciones de bomberos y unidades del servicio sanitario. Las imágenes aéreas y terrestres provistas por la fuerza de seguridad reflejan el trabajo de los efectivos entre la vegetación baja del terreno para remover escombros y habilitar vías de evacuación para los atrapados.

Las maniobras se concentran principalmente alrededor del terraplén donde volcaron los coches traseros del tren de Iryo. Debido a la complejidad del terreno rural descrita por el alcalde de Los Yébenes, Jesús Pérez, los rescatistas debieron conformar corredores a pie para trasladar a los sobrevivientes hacia las ambulancias y helicópteros sanitarios apostados en las inmediaciones.

El pedido de la Guardia Civil para identificar desaparecidos

Ante la urgencia por agilizar los peritajes de reconocimiento, la Guardia Civil habilitó oficinas especiales destinadas a la atención de los familiares de primer grado de las víctimas. El objetivo de las autoridades es avanzar en la identificación de las personas desaparecidas mediante la toma de muestras de ADN a los allegados directos que se presenten en los puntos habilitados.

Las dependencias destinadas a este procedimiento funcionan en los siguientes puntos: