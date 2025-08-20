Actualizan el régimen de registro de armas para fuerzas de seguridad y personal retirado







La medida, publicada en el Boletín Oficial, moderniza los procedimientos de altas y bajas de material institucional y establece nuevas obligaciones de fiscalización para miembros activos y retirados de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policiales y Penitenciarias.

El Gobierno actualizó el régimen para el registro de armas.

El Registro Nacional de Armas (RENAR) aprobó, mediante la Resolución 17/2025, una actualización del régimen de registro y control de armas que alcanza a las Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policiales, Penitenciarias y sus equivalentes provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires. La medida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, busca ordenar el sistema de altas y bajas de material institucional y reforzar la fiscalización sobre la condición de legítimo usuario y portador de armas de fuego.

El cambio normativo responde a lo dispuesto previamente por el Decreto 409/2025, que modernizó la reglamentación de la Ley Nacional de Armas y Explosivos. Con esta resolución, se aprueban instructivos específicos para personal en actividad y retirado, y se establece que los exonerados o dados de baja por sanciones disciplinarias perderán el estatus de legítimo usuario.

El nuevo régimen para el registro de armas para fuerzas de seguridad El nuevo régimen exige además que las fuerzas actualicen de manera periódica los inventarios de armas institucionales y que remitan información completa sobre la situación psicofísica, disciplinaria y patrimonial de sus miembros que tengan armas registradas o permisos de portación. La falta de cumplimiento será considerada una responsabilidad administrativa para los funcionarios a cargo.

A partir de la publicación, los agentes comprendidos tendrán 60 días corridos para registrarse en el portal electrónico habilitado (mirenar.minseg.gob.ar), declarando su pertenencia institucional y datos de contacto, mientras que las fuerzas contarán con 90 días para informar la situación de revista y estado psicofísico de su personal. Quienes tengan permisos vencidos deberán iniciar nuevamente el trámite bajo los parámetros actuales.

Resolución 17/2025 armas Los agentes comprendidos tendrán 60 días corridos para registrarse en el portal electrónico. La cartera de Seguridad, conducida por Patricia Bullrich, resaltó que el objetivo de esta actualización es asegurar la trazabilidad de los bienes y la responsabilidad individual e institucional en el uso y la portación de armas, tanto en el ámbito nacional como en las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad.

ANMAC: Gobierno flexibilizó regulaciones y autoriza el uso de armas semiautomáticas en actividades deportivas La medida del Gobierno se suma a otras que buscan desregular el uso de armas en el país. El último mes, desde Casa Rosada autorizaron - a través del Registro Nacional de Armas - la implementación del "CLU Digital", un nuevo trámite que permitirá a los ciudadanos gestionar, de manera totalmente virtual, la credencial de legítimo usuario de armas de fuego de uso civil, civil condicional y materiales de uso especial. Dicho trámite será gestionado exclusivamente a través de la plataforma "MiRenar". La medida fue oficializada a través de la publicación de la Resolución 3/2025 en el Boletín Oficial de la fecha, con la firma del titular de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), Juan Pablo Allan.