Actualizan el sistema SUBE y no funcionará durante el fin de semana largo: qué día será y por cuánto tiempo + Agregar ámbito en









La plataforma tendrá una interrupción temporal por tareas de mantenimiento. Qué gestiones no estarán disponibles y cómo viajar.

La actualización de SUBE afectará las cargas, las consultas y distintos canales digitales durante 12 horas.

Durante el fin de semana largo de noviembre, el sistema SUBE tendrá una interrupción temporal de varios de sus servicios debido a una actualización tecnológica programada. Los trabajos se realizarán el domingo 22 de noviembre, entre las 00:00 y las 12:00, con el objetivo de optimizar el funcionamiento de la plataforma.

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Durante esas 12 horas, los usuarios no podrán realizar determinadas operaciones vinculadas con las cargas, las consultas y los canales digitales de la tarjeta. Sin embargo, quienes tengan saldo disponible en su tarjeta física o digital podrán viajar con normalidad, mientras que en colectivos y subtes también estarán habilitados otros medios de pago electrónicos.

Durante 2023 se cursaron a través del sistema SUBE 4.362 millones de operaciones por más de $174.600 millones. Cerca de 6 millones de personas lo utilizan a diario. Ministerio de Transporte Nación Actualización del sistema SUBE La actualización del sistema SUBE se llevará a cabo el domingo 22 de noviembre, desde las 00:00 hasta las 12:00, según informó el organismo a través de sus canales oficiales. El mantenimiento apunta a optimizar el funcionamiento de los servicios y realizar mejoras en la plataforma.

Durante ese período, los usuarios deberán tener en cuenta que no podrán efectuar cargas ni acreditaciones de saldo, tanto electrónicas como presenciales. Por eso, se recomienda realizar las recargas con anticipación y verificar que el dinero esté acreditado antes de que comience la interrupción.

La medida será temporal y no impedirá el uso de las tarjetas que ya cuenten con saldo disponible. Tanto la SUBE física como la digital podrán utilizarse para viajar durante el horario de mantenimiento, por lo que quienes tengan crédito suficiente no deberán realizar ninguna gestión adicional para trasladarse.

Ministerio de Transporte Qué servicios estarán interrumpidos Durante las 12 horas que durará la actualización, quedarán suspendidos distintos servicios y canales de atención vinculados con el sistema SUBE. Entre ellos: Compra y acreditación de cargas electrónicas y presenciales.

Aplicación SUBE.

Consulta de saldo.

Sitio web oficial de SUBE.

Atención telefónica. Además, se verá afectada la consulta de colectivos en tiempo real a través de la aplicación Cuándo SUBO, por lo que los usuarios no podrán acceder a esa información durante el período de mantenimiento. En cuanto a los viajes, quienes tengan saldo en su tarjeta física o digital podrán utilizarla normalmente. El sistema permite cargar hasta $40.000 de saldo en la tarjeta SUBE, por lo que conviene anticipar las recargas necesarias para afrontar los traslados del fin de semana largo. Por otra parte, en colectivos y subtes también se podrán abonar los viajes con otros medios de pago habilitados, como tarjetas de débito, crédito y prepaga Visa y Mastercard sin contacto, dispositivos con tecnología NFC asociados a esas tarjetas y códigos QR a través de billeteras electrónicas habilitadas. La recomendación oficial es anticipar las cargas y las gestiones que puedan resultar necesarias antes del inicio de la actualización, para evitar inconvenientes durante la interrupción de los servicios.