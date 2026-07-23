Asaltaron a la hermana de Gonzalo Montiel bajo la modalidad de "falsos policías" en Virrey del Pino + Agregar ámbito en









Un violento episodio de inseguridad afectó a la familia del futbolista Gonzalo Montiel durante la madrugada.

Los ladrones se hicieron pasar por agentes de policía y escaparon con el auto de la hermana de Montiel. AFA

Tamara Montiel, de 38 años, fue víctima de una "entradera" en su vivienda, ubicada en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza. Cerca de las 3:00 de la mañana, mientras la hermana del jugador de la Selección Argentina dormía, un grupo de entre tres y cuatro delincuentes irrumpió en la propiedad al grito de "¡Policía!", para forzar el ingreso.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Una vez en el interior, los asaltantes redujeron a la mujer y le sujetaron las manos con precintos plásticos, dejándola cautiva en una de las habitaciones mientras registraban las distintas dependencias en busca de dinero.

Tras permanecer cerca de cinco minutos dentro del domicilio, los agresores escaparon a bordo del automóvil de la víctima, un Peugeot 308 de color blanco, huyendo por la calle Gelly en dirección a la avenida Juan Manuel de Rosas.

La víctima resultó ilesa durante el asalto. La investigación quedó radicada en la UFI N.º 12 del Departamento Judicial de La Matanza, donde las autoridades trabajan en el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, así como en la toma de testimonios para identificar y dar con el paradero de los responsables.