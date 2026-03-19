Adiós al examen único: tras el fraude, arranca un nuevo sistema para residencias médicas en todo el país

Las provincias toman el control de los exámenes tras el escándalo de 2025 y lanzan sus propios cronogramas de ingreso.

Tras el fraude de 2025, el sistema de residencias médicas deja atrás el examen único nacional.

El Gobierno puso en marcha un nuevo régimen descentralizado para el ingreso a residencias médicas tras el escándalo de fraude en 2025 , con apertura de inscripciones en todo el país y la eliminación del examen único que durante 15 años concentró el acceso a especialidades en salud.

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La decisión fue adoptada por el Consejo Federal de Salud (COFESA) , que definió que desde 2026 cada provincia será responsable de organizar sus propios exámenes y administrar las becas. El cambio busca otorgar mayor autonomía a las jurisdicciones y adaptar la formación a las necesidades sanitarias locales.

Durante más de una década, el examen único nacional había permitido unificar criterios y simplificar el acceso a residencias en medicina, bioquímica y enfermería. Sin embargo, el fraude detectado en 2025, que incluyó el uso de tecnología para copiar , obligó a revisar el esquema.

El ministro de Salud, Mario Lugones, ya había anticipado el cambio: “Los exámenes deben ser jurisdiccionales” y remarcó que “solo cada provincia sabe qué tipo de médicos necesita para su población”.

COPIANDO NO HAY MÉRITO Un estudiante —presuntamente ecuatoriano— grabó el examen de residencia médica en Argentina usando gafas con inteligencia artificial. El fraude incluyó permisos para ir al baño y transmitir preguntas. Las autoridades investigan a más de 260 postulantes… pic.twitter.com/SUIChEudhO

La reforma implica que cada aspirante deberá adaptarse a distintos requisitos, fechas y condiciones según el distrito en el que decida rendir, además de afrontar los costos de traslado en caso de elegir vacantes fuera de su lugar de residencia.

Cronogramas y oferta por jurisdicción

En la provincia de Buenos Aires, el ministro Nicolás Kreplak habilitó la inscripción al Examen de Residencias del Equipo de Salud (ERES) hasta el 5 de abril. La evaluación será en la semana del 15 de junio y se ofrecerán 2.400 cupos en 149 hospitales.

Además, se suman 400 cupos preasignados en especialidades estratégicas como pediatría, clínica médica, terapia intensiva y psiquiatría infantojuvenil.

En la Ciudad de Buenos Aires, más de 3.000 aspirantes ya se anotaron para el examen del 10 de junio, que incluirá instituciones públicas y privadas como el sistema de la Universidad de Buenos Aires y hospitales de referencia.

examen medicos residencias medicas ministerio de salud La reforma busca adaptar la formación a las necesidades sanitarias de cada jurisdicción.

A nivel nacional, el cronograma oficial establece inscripción entre el 6 y el 17 de abril y evaluaciones entre el 29 de junio y el 10 de julio, con participación de hospitales como el Posadas, el Garrahan y entidades privadas.

En Córdoba, la convocatoria se abrió el 16 de marzo con más de 310 becas disponibles en conjunto con instituciones públicas y privadas.

Reglas, requisitos y cambios clave

El nuevo sistema introduce condiciones específicas según cada jurisdicción. En CABA, por ejemplo, no podrán inscribirse quienes ya estén cursando una residencia pública, salvo excepciones, y se establece un límite de edad vinculado a la duración de la especialidad.

También se actualizaron los contenidos y la bibliografía obligatoria, mientras que la oferta se amplía con la incorporación de instituciones privadas y hospitales militares.

El fraude que cambió todo

El detonante de la reforma fue el escándalo de 2025, cuando se detectaron irregularidades en el examen nacional, incluyendo el uso de anteojos inteligentes para copiar.

El Ministerio de Salud revisó 268 casos sospechosos: 141 postulantes debieron volver a rendir, pero ninguno logró sostener sus resultados. “Los resultados son más que claros: ninguno de los médicos que debían revalidar la nota obtenida en el examen de ingreso a residencias pudieron hacerlo”, afirmó Lugones.

examen residencias El escándalo incluyó el uso de tecnología para copiar durante el examen nacional. Captura @minsalud_ar

La denuncia penal alcanzó a quienes participaron en las maniobras fraudulentas y advirtió sobre el impacto en el sistema: no solo se alteró el orden de mérito, sino que se puso en riesgo la calidad profesional en áreas críticas de la salud.

Un nuevo mapa para la formación médica

Tras la crisis, el sistema busca recomponerse con un esquema más flexible pero también más fragmentado. La cobertura de vacantes en 2025 alcanzó el 81%, aunque especialidades como terapia intensiva y medicina general continúan con dificultades para completarse.

El nuevo modelo abre una etapa distinta en la formación médica en Argentina, con más protagonismo provincial y desafíos para garantizar equidad en el acceso, en un contexto donde la confianza en el sistema quedó en el centro del debate.