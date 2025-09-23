El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrenta una jornada otoñal tras la llegada de la primavera, con una mínima de 8 grados. En el resto del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos para siete provincias y además se espera que esta dinámica lleve a un "aumento progresivo" de las marcas".
Advierten por fuertes vientos para toda la semana: cómo seguirá el clima en el AMBA y resto del país
El AMBA encara un clima de menos de 10 grados en la mínima. Además, el SMN emitió una alerta por vientos que cambiarían la dinámica en las marcas en los próximos días.
El sitio Meteored previó sobre un cambio en los vientos que podría comenzar por el noroeste argentino, cerca de La Rioja y Catamarca, con ráfagas probables de más de 80 km/h.
Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
Para este martes se prevé una jornada fresca, con mínima de 8°C y máxima de 19°C. Pese a condiciones estables, un clima otoñal se hará notar sobre todo durante la mañana.
El miércoles será con números similares pero con menos nubes: con un cielo algo a ligeramente nublado, las marcas estarán entre los 9°C y 17°C. A partir del jueves habrá un leve aumento de las temperaturas con una mínima de 10°C y una máxima que podría alcanzar los 19°C.
Inestabilidad y rotación de vientos: cuáles son las provincias afectadas
El SMN emitió alerta amarilla por viento desde el miércoles al jueves para sectores de San Luis, además de la región pampeana y riojana, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y el sur de Buenos Aires.
Por su parte, el sitio Meteored alertó para este martes sobre una transición de viento que "de paso a una rotación al norte en la Patagonia y al este en el resto del país". Esto conllevará un aumento progresivo de las marcas previsto para los próximos días.
Este aumento "cobrará más relevancia sobre amplios puntos de la Patagonia y la región centro-oeste" del país, iniciándose en La Rioja y Catamarca, extendiéndose por la región cuyana, Córdoba y La Pampa, hasta alcanzar el norte y este de la Patagonia, en donde se maximizaría con ráfagas probables de más de 80 km/h.
