Aeronáuticos anunciaron "paros parciales" en Aeroparque para este viernes y habrá demoras y cancelaciones en vuelos

Las asambleas del personal serán de 6 a 9 de la mañana. En tanto que la Asociación de Pilotos no especificó el horario de los paros.

Por su parte, APLA anunció "paros parciales", sin especificar horarios y duración, lo que podría derivar en demoras en cualquier momento de la jornada.

Aerolíneas Argentinas y las low cost reprograman vuelos ante las medidas de fuerza

Aerolíneas Argentinas informó en un comunicado este jueves que "debido a las medidas gremiales anunciadas por los sindicatos aeronáuticos para el viernes 30 de agosto en Aeroparque, se esperan demoras y cancelaciones durante la mañana que podrían extenderse al resto de la jornada".

"Para el caso de las medidas de mañana, el gremio de pilotos y copilotos APLA notificó a la empresa sobre ´paros parciales´, a diferencia de las anteriores ´asambleas informativas´, sumando incertidumbre al alcance efectivo de la medida", señaló la empresa en un comunicado.

Aerolíneas indicó que "con el objetivo de mitigar el impacto de estas acciones y de preservar a sus pasajeros, la empresa migró 7 vuelos domésticos y regionales al Aeropuerto de Ezeiza".

"Aquellos pasajeros alcanzados por reprogramaciones ya fueron notificados vía mail, además, se habilitó la posibilidad de realizar cambios sin cargo para aquellos que deseen buscar otras opciones", añadió.

Por su parte la low cost Jetsmart resolvió adelantar su vuelo de las 6 con destino a Neuquén y trasladar su vuelo a Bariloche a Ezeiza, en tanto que el resto de la operatoria será normal para los servicios previstos para Aeroparque. Flybondi informó que decidió trasladar 10 vuelos matutinos (4 arribos y 6 partidas) al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

"El que no trabaja, no cobra": la dura advertencia del Gobierno a aeronáuticos

La semana pasada, en medio del conflicto aeronáutico, el Gobierno lanzó una advertencia: "El que no trabaja, no cobra". Los trabajadores reclaman por una recomposición salarial en el marco de las negociaciones paritarias, luego de haberse agotado las instancias de conciliación obligatoria decretada por la Secretaría de Trabajo.

La Secretaría de Transporte enfatizó que "el que no trabaja, no cobra" y remarcó que "no se va a permitir el ejercicio abusivo del derecho a realizar asambleas", ya que señalaron que "en muchos casos se transfoman en paros encubiertos.

En esa línea, detallaron que esta decisión aplicará "a los empleados que, tanto el pasado lunes como en la asamblea anunciada para esta noche en Ezeiza, impidan que miles de pasajeros puedan volar por razones de trabajo, turismo y salud".