La Ciudad de Buenos Aires da un paso más en su proceso de modernización fiscal . A partir de abril, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) dejará de enviar boletas en papel y pasará a un esquema completamente digital para la emisión de impuestos.

La medida impacta de lleno en la rutina de los contribuyentes, que ya no recibirán sobres en sus domicilios. En su lugar, deberán consultar, descargar y pagar sus obligaciones a través de canales online. El cambio apunta a simplificar procesos , aunque también obliga a adaptarse, sobre todo a quienes todavía dependen del formato físico.

El anuncio se apoya en una tendencia que ya venía creciendo. Más de la mitad de los contribuyentes del ABL y Patentes gestionan sus boletas de manera digital. Con este nuevo paso, el organismo busca consolidar ese hábito y, al mismo tiempo, reducir costos. El ahorro estimado es fuerte: unos $3.900 millones por año en impresión y distribución.

A partir de la implementación, las boletas estarán disponibles exclusivamente en formato digital. Los contribuyentes podrán acceder a ellas desde el sitio oficial de AGIP, ingresando a la sección de pagos y consultas. Con el número de partida, se podrá visualizar, descargar o pagar directamente sin mayores vueltas.

Otra opción es adherirse a la boleta electrónica desde el Portal del Contribuyente. En ese caso, el documento llega todos los meses al correo electrónico registrado, algo que muchos ya usan porque es más práctico. Te olvidás de estar buscándola , básicamente.

mandatarios judiciales agip

También sigue vigente la posibilidad de consultar las boletas a través del home banking, donde suelen aparecer automáticamente según cada banco. Para quienes necesiten asistencia, AGIP mantendrá canales de atención por mail y presencial, con orientación para casos puntuales.

En cuanto a los pagos, no hay cambios. Se mantienen los medios habituales, tanto online como presenciales habilitados, lo que permite cierta continuidad en un esquema que, en el fondo, cambia más la forma de recibir la factura que la forma de abonarla.

Desde cuándo dejará de enviar boletas de papel la AGIP

El proceso arranca formalmente con la cuarta cuota del ABL. Esa etapa marca el inicio de la despapelización total y funciona como punto de partida para extender el sistema al resto de los impuestos administrados por AGIP.

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Las boletas estarán disponibles en la web desde el 1° de abril, mientras que el vencimiento de esa cuarta cuota está fijado para el 21 del mismo mes. Desde esa fecha, ya no habrá envío físico a los domicilios, un cambio que puede pasar desapercibido para algunos, pero no para todos.

El calendario contempla una transición ordenada, aunque el desafío está en la adopción. Si bien una mayoría ya opera en digital, todavía hay un porcentaje relevante que no. Adultos mayores o contribuyentes menos familiarizados con la tecnología podrían encontrar dificultades iniciales.