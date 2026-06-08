Calendario de pagos ANSES: cuándo arranca el cobro de la AUH con aumento en junio 2026

Así prepara el organismo previsional el abono de las prestaciones junto con el aguinaldo y bono extraordinario para este mes corriente.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) comenzó el cronograma de pagos de junio para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) . Durante este mes, la prestación incorpora una actualización del 2,58% , porcentaje que también alcanza a otras asignaciones familiares y universales.

El incremento surge de la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los valores de las prestaciones de manera mensual. El mecanismo toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a dos meses anteriores. Los beneficiarios de la AUH ya cuentan con fechas definidas para el cobro según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Además, ANSES confirmó los nuevos importes que regirán durante junio para cada prestación.

ANSES estableció el calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo, de acuerdo con la finalización del DNI de cada titular.

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El organismo mantiene el esquema habitual de acreditaciones escalonadas para ordenar el pago de cada prestación. Los titulares pueden consultar la fecha exacta y el medio de cobro a través de los canales habilitados por ANSES. Cada beneficiario accede a la información correspondiente según la terminación de su documento. El calendario de la AUH coincide con el de la Asignación Familiar por Hijo durante junio. Ambas prestaciones comparten las mismas fechas de acreditación establecidas por el organismo previsional.

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Nuevos montos de la AUH: cuánto se cobra por hijo tras el aumento por movilidad

ANSES aplicó en junio un incremento del 2,58% sobre las asignaciones familiares y universales. La medida modifica los importes que reciben millones de familias en todo el país.

La Asignación Universal por Hijo alcanza un valor de $144.932 por cada hijo. Ese importe corresponde al monto general establecido para la prestación durante junio. La Asignación Universal por Hijo con Discapacidad asciende a $471.915 por hijo. Ese valor también incorpora el ajuste definido para este mes.

La actualización alcanza además a las asignaciones familiares del sistema contributivo. La Asignación Familiar por Hijo se ubica en $72.474 para el primer rango de ingresos. La Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad pasa a $235.967. Ese monto corresponde igualmente al primer tramo de ingresos contemplado por ANSES.

La movilidad mensual modifica los valores de jubilaciones, pensiones y asignaciones. El esquema vigente surge del Decreto 274/24. La normativa establece que cada actualización se calcula a partir de la evolución del IPC. El índice considerado corresponde a dos meses previos a la liquidación de cada aumento.

ANSES computadora

Retención del 20% de ANSES: ¿cuál es el monto neto que se deposita en mano?

ANSES fijó en junio el valor general de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en $144.932 por cada hijo. Ese importe corresponde al haber bruto de la prestación tras la actualización del 2,58%. El organismo aplica sobre la AUH una retención equivalente al 20% del monto total. Como consecuencia, los beneficiarios reciben mensualmente el 80% de la asignación.

El esquema de liquidación para la AUH queda conformado de la siguiente manera:

monto bruto total: $144.932

retención del 20%: $28.986,40

monto neto mensual: $115.945,60

La misma modalidad alcanza a la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, cuyo valor bruto asciende a $471.915 durante junio. En ese caso, el importe que perciben los titulares cada mes alcanza los $377.532.

Los valores correspondientes a la AUH por discapacidad son los siguientes: