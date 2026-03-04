Día Internacional de la Mujer 2026: este año el paro no será el 8 de marzo

Los colectivos exigen políticas públicas contra la violencia de género, igualdad salarial y medidas urgentes frente al ajuste y la precarización laboral.

"Ni Una Menos" convoca a una movilización desde el Congreso de la Nación.

Este 2026, el paro por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora no se realizará el domingo 8 de marzo , fecha oficial de la conmemoración, sino al día siguiente, el lunes 9 de marzo .

La decisión busca garantizar un impacto real en los espacios laborales y educativos , permitiendo visibilizar de manera más efectiva los reclamos históricos de las mujeres, travestis, trans y diversidades.

Colectivos como "Ni Una Menos" convocaron a la movilización desde el Congreso de la Nación para denunciar la desigualdad de género, los femicidios , los recortes de derechos laborales y las medidas económicas que afectan de manera desproporcionada a la sociedad.

Además, buscan rechazar en las calles “el ajuste y la política de hambre, odio y represión ” del gobierno de Javier Milei. A continuación, conocé los detalles.

Para la edición 2026, el lema central del movimiento se centra en la unidad y la resistencia frente a las políticas que impactan negativamente a las mujeres y diversidades.

"Después del patético y violento discurso del presidente Javier Milei, mentiroso en todo lo que respecta a la realidad argentina de millones que están perdiendo el trabajo y se endeudan para vivir, no solo nos queda sentir vergüenza y asco: necesitamos movilizarnos", expresó el colectivo "Ni Una Menos" en su convocatoria por la redes sociales.

La propuesta incluye la denuncia al ajuste económico, la precarización laboral y la violencia estructural que atraviesa a la sociedad.

"Mientras el mundo arde, con guerras imperialistas que se expanden, territorios que se entregan y derechos que se recortan, nosotras seguimos poniendo el cuerpo para que la vida sea posible", detallaron y continúaron: "La reforma laboral nos afecta a todas, el ajuste también. Y cuando avanzan sobre la tierra, el trabajo y los glaciares, avanzan sobre nuestras tramas de cuidado, de vida, de potencia".

A su vez, buscan visibilizar a quienes sufren inequidades en todos los ámbitos: “Este año paramos porque nuestro paro incluye a todxs lxs trabajadorxs. Este 8M lo agitamos quienes alquilamos, quienes somos jubiladxs, despedidxs, quienes dejamos de tener remedios, quienes nos hacemos cargo de los cuidados, quienes sabemos que ¡esto no se aguanta más!”, expresaron.

Embed - Ni Una Menos on Instagram: "Después del patético y violento discurso del presidente, mentiroso en todo lo que respecta a la realidad argentina de millones que están perdiendo el trabajo y se endeudan para vivir, no solo nos queda sentir vergüenza y asco: necesitamos movilizarnos! Este 9M volvemos a las calles en todo el país porque no aguantamos más el ajuste y su política de hambre, odio y represión. Frente al gobierno fascista levantamos la bandera de la rebelión feminista: organizadas, unidas y en lucha. ¡Fuera Milei! Sumate a la marcha del 9 y vení este martes 3/3 a las 17 hs a la asamblea preparativa en ATE Capital, Carlos Calvo 1378 (CABA). Los feminismos combativos son la rebelión que necesitamos!" View this post on Instagram

También se pone el foco en la lucha contra femicidios, travesticidios, lesbicidios y transfemicidios, y en la construcción de una agenda que promueva igualdad, autonomía económica y protección integral de derechos humanos.

"Frente al gobierno fascista levantamos la bandera de la rebelión feminista: organizadas, unidas y en lucha", detallaron.

Día de la mujer.webp Télam

Cronograma del paro para este lunes 9 de marzo

El paro será el lunes 9 de marzo en todo el país, con diferentes actividades, concentraciones y movilizaciones que buscan garantizar participación amplia y visibilidad de los reclamos.

En la Ciudad de Buenos Aires, la marcha se concentrará en el Congreso de la Nación y avanzará hasta la Plaza de Mayo, comenzando a las 16:30 horas.

Como se busca que las medidas sean más que un gesto simbólico, se prevé que las acciones incluyan el cese de actividades en escuelas, universidades, espacios de trabajo y de cuidado. Con especial énfasis en visibilizar la desigualdad de género y exigir políticas públicas que protejan a todas las mujeres y diversidades.