Alerta amarilla por tormentas e inestabilidad: cómo continuará el clima en el comienzo del fin de semana XL

El inicio de los feriados vendrá acompañado de inestabilidad en el clima. En al menos 5 provincias, el SMN emitió alertas amarillas por tormentas y vientos de distinta intensidad.

Se espera que el clima mejore hacia la noche, tras las tormentas de la madrugada. Depositphotos

El temporal que golpeó al AMBA el jueves abrió la puerta a un fin de semana largo con el clima en el centro de la escena. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantuvo activa la alerta por tormentas y anticipó nuevas precipitaciones acompañadas de granizo para este viernes 21 de noviembre.

Las lluvias no se limitaron a Buenos Aires: gran parte del centro del país quedó bajo inestabilidad y el SMN extendió la alerta amarilla a Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, Formosa y Salta. En esa región se esperan tormentas de distinta intensidad, con posibles ráfagas superiores a los 75 km/h, actividad eléctrica y acumulados de entre 40 y 70 milímetros, aunque en algunos puntos podrían superarse.

En el AMBA, el regreso de la inestabilidad cortó varios días de clima estable. Para este viernes, el pronóstico oficial marca tormentas aisladas durante la madrugada, lluvias dispersas por la mañana y una mejora hacia la tarde y la noche, con cielo mayormente nublado. Las temperaturas irán de 15°C a 22°C.

Cómo seguir el clima en el resto del país El centro-norte del país seguirá con tiempo inestable, aunque con algunos respiros. En Santa Fe, el SMN anticipa lluvias débiles durante las primeras horas del día y una máxima que rondará los 28 °C, en un descenso marcado respecto de jornadas previas.

En Cuyo —particularmente Mendoza y San Juan— la atención pasa por las alertas por viento Zonda, con ráfagas intensas que podrían exigir medidas de precaución para la población.

En el Nordeste, Posadas tendrá un panorama bastante distinto: cielo despejado, temperaturas entre 20 °C y 30 °C y una sensación térmica agradable. Hacia el sur, la Patagonia mostrará nubosidad variable, mientras se mantienen las advertencias de nivel amarillo por vientos fuertes que también alcanzan a provincias como Catamarca, La Rioja y La Pampa. Cómo continuará el clima en el feriado XL El sábado arrancará con cielo parcialmente nublado tanto en la madrugada como en la mañana, para luego pasar a un panorama algo más despejado durante la tarde y la noche. Las temperaturas se moverán entre los 14 y los 23 grados. El domingo seguirá en la misma línea: el SMN prevé una jornada estable, con cielo ligeramente nublado de punta a punta, y marcas térmicas que irán de los 14 a los 25 grados. Ya el lunes feriado mantendrá el esquema, con cielo algo nublado y temperaturas previstas entre 17 y 26 grados.