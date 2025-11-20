AMBA: las imágenes del fuerte temporal que complicó accesos y activó alertas en toda la región + Seguir en









Periodistas y especialistas advirtieron por el riesgo de actividad eléctrica, caída de granizo y demoras en vuelos. El SMN mantiene alertas por lluvias intensas, viento y tormentas severas en amplias zonas del país.

Un fuerte temporal afectó varios puntos del país.

Un temporal intenso volvió a afectar este jueves al AMBA, con lluvias torrenciales, fuertes ráfagas y actividad eléctrica que complicaron la circulación en accesos y calles de la ciudad de Buenos Aires. En medio de un fin de semana largo, el tránsito se volvió caótico mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SNM) mantenía alertas por tormentas severas, con posible caída de granizo y anegamientos.

La jornada se tornó gris desde temprano y un chaparrón súbito terminó por intensificar el fenómeno advertido por el SMN, que había anticipado tormentas de variada intensidad y vientos fuertes en el AMBA y otras regiones del país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/1991565182603260219?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1991565182603260219%7Ctwgr%5E2cf701f07528fb997662992d71017e5b06610b70%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.c5n.com%2Fimagenes-impactantes-del-temporal-que-azoto-al-amba-y-varias-provincias-n221536&partner=&hide_thread=false 20 NOV | 14:45h Lluvias y tormentas de variada intensidad se aproximan al AMBA



Estas lluvias se desplazan hacia el este conforme al avance del frente frío



Más info en https://t.co/GRjfngGukd pic.twitter.com/ywYeNoikzD — SMN Argentina (@SMN_Argentina) November 20, 2025 Desde Panamericana y General Paz, el periodista Hernán Nucera describió en C5N una situación “complicada”, con tránsito lento, baja visibilidad y maniobras dificultosas en medio del diluvio. Recomendó “ponerse a resguardo y mucha paciencia” ante la posibilidad de que la tormenta se profundizara con el correr de las horas, y pidió no sacar la basura porque “los vientos y la lluvia pueden llevar los residuos a la cloaca y complicar toda la situación”.

En otro punto de la Ciudad, Diego Fernández, desde Avenida Córdoba y Estado de Israel, advirtió por la intensa actividad eléctrica y posibles demoras en Aeroparque: “Por precaución, no se pueden recorrer las pistas ni cargar combustible”. El cronista contó que los limpiaparabrisas funcionaban al máximo, el tránsito iba a baja velocidad y la gente buscaba refugio: “Recuerden no correr para evitar accidentes”.

Embed Acá , esperando el ARCA !!! Vamos #UberNoe te estoy esperando #Diluvio #Palermo pic.twitter.com/fxtG4Kjxg4 — #BojosianAbogada (@fabibojo) November 20, 2025 Cómo avanza el temporal y qué alertas siguen vigentes El meteorólogo Diego Angeli, en diálogo con C5N, explicó: “Estamos bajo una lluvia torrencial en todo el estuario del Río de la Plata y expuestos a todo el combo de severidad”, que incluye abundante agua en poco tiempo, actividad eléctrica, ráfagas fuertes y granizo. Advirtió además: “No subestimen las alertas. Para quienes vuelvan tarde, pueden activarse lluvias torrenciales y ráfagas que compliquen el regreso”.

Angeli añadió que el temporal continuará afectando al sur de Entre Ríos, centro y sur de Santa Fe, La Pampa y Córdoba, y durante la madrugada alcanzará sectores del NOA. Recordó también que en el norte hubo picos de 38°, lo que favorece la intensificación de la tormenta ante el ingreso de aire frío. “La actividad eléctrica y el viento tomarán fuerza durante la noche. Pedimos total cuidado y precaución, sobre todo a quienes deban circular”, concluyó. Tormentas de granizo en el interior de Buenos Aires y en otras provincias del país En algunos territorios del país el mal clima llegó a su pico con un granizo de bastante intensidad. En las redes, usuario mostraron las imágenes del temporal que registraron la fuerte tormenta. Chivilcoy, Buenos Aires Embed tranqui la lluvia en chivilcoy. por suerte está la rotonda miniatura esa @BritosGuillermo pic.twitter.com/E9KY1Yi1LY — LA CM (@mujerbolita) November 20, 2025

Villa María, Córdoba Embed Fuerte temporal de lluvia y granizo en Villa María, Córdoba. Se pide a los vecinos extremar las precauciones. #VillaMaria #Cordoba pic.twitter.com/eFSUxZytAu — Periodismo_Movil (@PeriodismoMovi3) November 20, 2025 Bell Ville, Córdoba Embed Fuerte tormenta con lluvia intensa y caída de granizo en Bell Ville, Córdoba.

Tomen todas las precauciones necesarias. Disminuir la velocidad al circular y buscar resguardo.

#BellVille #Córdoba #Alerta #Granizo #Tormenta pic.twitter.com/3tHTSW6FAl — Periodismo_Movil (@PeriodismoMovi3) November 20, 2025

