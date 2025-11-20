Alerta meteorológica por tormentas y vientos fuertes: cuándo lloverá en el AMBA y cómo seguirá el clima en el resto del país + Seguir en









El AMBA espera un jueves de lluvia desde la tarde. El SMN emitió alerta amarilla para ambos fenómenos para la franja central del país.

La mínima este jueves será de 14 grados. Mariano Fuchila

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara un jueves con mínima de 14 grados a la espera de la lluvia desde la tarde. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos para 11 provincias.

Clima: cómo seguirá el tiempo Este jueves se espera un cielo mayormente nublado en la mañana, con probabilidad de tormentas aisladas en la tarde y tormentas fuertes en la noche. Las marcas se ubicarán entre los 14 y 26 grados.

Además, el SMN prevé que la inestabilidad siga para el viernes, con tormentas aisladas en la madrugada y lloviznas en la mañana. No obstante, se esperan mejores en la tarde y noche con cielo mayormente nublado. En tanto, la mínima sería de 15 grados y la máxima de 22.

Para el fin de semana, anticipan un sábado con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche. Las térmicas se ubicarán entre los 12 y 23 grados. Por último, el domingo habrá cielo algo nublado durante toda la jornada, con una mínima de 16 grados y una máxima de 25.

Más info en https://t.co/GRjfngGukd pic.twitter.com/XWuGpdAomS — SMN Argentina (@SMN_Argentina) November 20, 2025 Alerta por tormentas y vientos fuertes: cuáles son las provincias afectadas El organismo emitió alerta amarilla por tormentas para el sur de La Rioja, Entre Ríos y Santa Fe; Córdoba, norte de San Luis y de Buenos Aires. Se espera una "abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 75 km/h y ocasional caída de granizo" con precipitación acumulada entre 40 y 70 mm.





Por otro lado, también rige una alerta amarilla por vientos fuertes para la franja centro y norte de Buenos Aires -desde zonas como Punta Indio, Magdalena y La Plata hasta Zárate, Campana o San Fernando-, San Juan, Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa y Neuquén. El área cordillerana será afectada por "vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 65 km/h", con ráfagas de hasta 110 km/h. Para el resto del área, se esperan del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.