Clima inestable en el AMBA: vuelven las lluvias y los vientos fuertes + Seguir en









El AMBA encara una jornada de nubosidad y calor. El SMN advirtió sobre la vuelta del agua en Buenos Aires y otros puntos del país cerca del fin de semana.

El jueves 20 se esperan lluvias en el AMBA y otros puntos del país. Mariano Fuchila

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrenta este miércoles un clima con nubosidad parcial y máxima estimada por debajo de los 30 grados. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estimó que este jueves vuelven las lluvias junto a fuertes vientos, con estimaciones junto a otras provincias.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA Para este miércoles se estima un cielo algo nublado en las primeras horas, con parcialidad para la tarde y noche. Las marcas se ubicarán entre los 15 y 26 grados.

En cambio, el jueves se espera el regreso de las lluvias, con una jornada de cielo entre parcial y mayormente nublado. Las probabilidades serían de tormentas aisladas para la tarde y noche, con marcas térmicas de entre 14 grados de mínima y 23 de máxima.

“Los cambios más importantes llegarán recién el jueves, cuando el tiempo comience a desmejorar cerca de mediodía. Distintos pronósticos anticipan el retorno de lluvias y algunas tormentas de leve a moderada intensidad en Buenos Aires entre la tarde y la noche", señaló Meteored.

Además el sitio agregó que los vientos vendrían del sector sudeste con "ráfagas que podrían superar los 40 km/h".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeteoredAR/status/1991085104257458528&partner=&hide_thread=false #PronósticodelTiempo

El #polvo en suspensión que llegó por las fuertes ráfagas de #viento desde la #Patagonia, todavía se percibe en Buenos Aires, con una débil reducción de #visibilidad.

Sin alertas meteorológicas en el país.



Más infohttps://t.co/tKfDnahUI5 pic.twitter.com/Ga1bxgQ9hs — Meteored Argentina (@MeteoredAR) November 19, 2025 Por último, el sitio agregó que la actividad total podría "promediar los 30 mm" según estimaciones de los dos principales modelos internacionales de pronóstico (ECMWF y GFS): "Esto implicará sectores en donde puede llover 15 o 20 mm, y otros en donde no podemos descartar valores más cercanos a 40 mm", agregaron. Para el cierre de la semana, desde el viernes no laborable llegaría el alivio. El SMN prevé un cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con temperaturas de entre 15 y 22 grados, descartando más precipitaciones para el fin de semana largo de cuatro días. Jueves de lluvias: las provincias afectadas Por último, el sitio agregó que la jornada será de "cambios meteorológicos en la franja central de la Argentina", con fuertes vientos del sur y sudoeste sobre el norte de la Patagonia y la región cuyana.



Posteriormente, se iniciaría una "convección probablemente sobre La Pampa y el sur de Córdoba en la mañana, con la formación de las primeras tormentas". Así, con el correr del día, la actividad podría progresar "hacia el este afectando la franja norte de Buenos Aires". Por su lado, el SMN indicó alerta amarilla por tormentas para mañana en el norte bonaerense y el sur de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, a la par de provincias en la mayoría de su territorio como La Rioja, San Luis y Mendoza.