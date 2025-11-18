Vuelve el calor al AMBA con máxima de 30 grados: qué día será el más caluroso de la semana







El AMBA encara una jornada soleada con mínima de 15 grados. Por su lado, el SMN emitió alerta amarilla por vientos fuertes para el centro y sur del país.

La mínima en el AMBA para este martes es de 15 grados. Depositphotos

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara un martes con mínima de 15 grados y se espera que esta semana la máxima más alta llegue a los 30 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta por vientos fuertes para cinco provincias.

Así, se espera un "extenso sistema de vientos intensos sobre la Patagonia y sectores del sur de La Pampa y del sudoeste de Buenos Aires", según detalló Meteored. Entre las consecuencias, se pueden generar "complicaciones en rutas debido a la reducción de visibilidad por el polvo en suspensión".

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA Para este martes, se espera una nubosidad ligera en la mañana, pasando a algo nublado en la tarde y en la noche, junto a marcas entre los 15 y 30 grados. El miércoles se espera un cielo despejado en la madrugada y mañana, con algo nublado en la tarde y noche; las marcas estarán entre 16 y 26 grados, sin expectativas de lluvias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeteoredAR/status/1990722496845193421&partner=&hide_thread=false #PronósticodelTiempo

La intensidad del #viento disminuyó en la Patagonia, pero aún rige alertaen el sur de Chubut, Tierra del Fuego y Santa Cruz, y (ráfagas de 110 km/h) en la zona costera.

Día de verano en el #AMBA, algo ventoso.

Más infohttps://t.co/tKfDnahUI5 pic.twitter.com/rQgfZ5SZhY — Meteored Argentina (@MeteoredAR) November 18, 2025 Para el jueves el cielo se presentaría mayormente nublado de principio a fin, con térmicas de entre 15 y 25 grados. Para el cierre de la semana, el viernes tendría cielo algo nublado durante toda la jornada, con temperaturas entre los 13 y 22 grados.

Alerta por vientos fuertes: cuáles son las provincias afectadas El SMN emitió alerta amarilla para el extremo atlántico de Buenos Aires, centro de La Pampa, sur de Mendoza y Chubut, y Santa Cruz con velocidades de entre 45 y 75 km/h, "con ráfagas que podrán superar los 80 km/h". El organismo sostuvo que "no se descarta reducción de la visibilidad por polvo levantado por el viento".

Por su parte, Meteored destacó que entre las áreas con mayor severidad, se puede mencionar el sur de Chubut, "única región bajo alerta roja" y una alerta naranja para el resto de su territorio junto a Santa Cruz.