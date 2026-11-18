La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) contempla procedimientos para que los beneficiarios puedan reclamar inconsistencias cuando consideran que el monto de su jubilación o pensión no fue calculado correctamente. Estas situaciones pueden darse por errores en los aportes registrados, diferencias en las remuneraciones o problemas en la liquidación mensual.
Cómo reclamar un reajuste de jubilación en ANSES y qué formulario exigen
Los jubilados y pensionados que detecten inconsistencias en sus haberes pueden solicitar una revisión ante el organismo.
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Antes de iniciar una gestión, es importante revisar los recibos de haberes y reunir los antecedentes laborales correspondientes para blanquear todos los años de aportes en una presentación formal.
¿Qué dice la Ley 24.241 sobre el cálculo de las jubilaciones?
La Ley 24.241, que regula el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, establece las bases para determinar las prestaciones previsionales en la Argentina. El cálculo del haber jubilatorio depende de distintos factores, como los años de servicios con aportes, las remuneraciones declaradas durante la vida laboral y las condiciones del régimen aplicable.
El artículo 24 contempla reglas para calcular la prestación compensatoria, teniendo en cuenta los años aportados y las remuneraciones actualizadas. Por eso, los jubilados y pensionados pueden solicitar una revisión ante ANSES cuando detecten posibles errores en la determinación o liquidación de sus haberes. Entre los motivos de reclamo se encuentran:
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aumentos mal aplicados: actualizaciones que no fueron incorporadas correctamente
aportes omitidos: períodos de trabajo que no se tuvieron en cuenta
errores salariales: remuneraciones incorrectas utilizadas para calcular la prestación
categorías de autónomos: registros equivocados que pueden afectar el haber
descuentos indebidos: diferencias vinculadas con cuotas de moratoria
fecha inicial de pago: períodos que correspondía cobrar y no fueron liquidados
Cada solicitud debe estar acompañada por documentación que permita identificar la posible inconsistencia. Es importante aclarar que el reajuste no constituye un aumento automático para todos los jubilados, sino una revisión individual de una prestación ya otorgada.
Cuál es el formulario de ANSES obligatorio para iniciar el reclamo
Para presentar un reclamo administrativo de haberes, ANSES dispone del formulario P.S. 6.236, denominado "Reclamo de Haberes". Este documento permite identificar al beneficiario y especificar el motivo de la presentación. Entre sus opciones se encuentran la revisión del haber, los problemas con el primer pago y las diferencias en pagos mensuales.
El formulario solicita datos personales, información de la prestación, el concepto reclamado y la documentación que acompaña el pedido. Para iniciar la gestión, el jubilado deberá reunir:
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DNI vigente del titular
formulario P.S. 6.236 completo
nota explicativa con el motivo del reclamo
documentación respaldatoria que permita demostrar el error denunciado
Los comprobantes pueden incluir recibos de haberes, certificaciones de servicios, constancias de aportes u otros antecedentes relacionados con la liquidación cuestionada. El formulario está disponible para descargar desde la página oficial del organismo.
Cómo presentar la documentación en las oficinas de ANSES
El reclamo por errores en la liquidación o en la fecha inicial de pago se hace de manera presencial, con turno previo. Para completar el trámite, los jubilados deben seguir estos pasos:
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ingresar a la página oficial de https://www.anses.gob.ar/
solicitar un turno para el reclamo de haberes correspondiente
descargar y completar el formulario P.S. 6.236
preparar una nota que detalle el motivo de la solicitud
reunir los comprobantes que respalden la presentación
asistir a la oficina de ANSES asignada, el día y horario del turno
El trámite administrativo es gratuito y no requiere contratar un gestor para presentar la solicitud. Una vez recibida la documentación, ANSES deberá evaluar los antecedentes y determinar si existe una diferencia que corresponda corregir.
En caso de reconocer un error, el organismo podrá modificar la liquidación y, cuando corresponda, analizar el pago de importes retroactivos. De todas formas, la resolución dependerá de las pruebas aportadas, la normativa aplicable y el resultado de la revisión.