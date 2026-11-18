Los jubilados y pensionados que detecten inconsistencias en sus haberes pueden solicitar una revisión ante el organismo.

ANSES ofrece distintos mecanismos para que jubilados y pensionados puedan hacer consultas sobre sus haberes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) contempla procedimientos para que los beneficiarios puedan reclamar inconsistencias cuando consideran que el monto de su jubilación o pensión no fue calculado correctamente. Estas situaciones pueden darse por errores en los aportes registrados, diferencias en las remuneraciones o problemas en la liquidación mensual.

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Antes de iniciar una gestión, es importante revisar los recibos de haberes y reunir los antecedentes laborales correspondientes para blanquear todos los años de aportes en una presentación formal.

La Ley 24.241, que regula el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones , establece las bases para determinar las prestaciones previsionales en la Argentina. El cálculo del haber jubilatorio depende de distintos factores, como los años de servicios con aportes, las remuneraciones declaradas durante la vida laboral y las condiciones del régimen aplicable.

Los beneficiarios del sistema previsional pueden revisar sus recibos de jubilación para conocer el detalle de sus ingresos.

El artículo 24 contempla reglas para calcular la prestación compensatoria, teniendo en cuenta los años aportados y las remuneraciones actualizadas . Por eso, los jubilados y pensionados pueden solicitar una revisión ante ANSES cuando detecten posibles errores en la determinación o liquidación de sus haberes. Entre los motivos de reclamo se encuentran:

Cada solicitud debe estar acompañada por documentación que permita identificar la posible inconsistencia. Es importante aclarar que el reajuste no constituye un aumento automático para todos los jubilados, sino una revisión individual de una prestación ya otorgada.

fecha inicial de pago: períodos que correspondía cobrar y no fueron liquidados

categorías de autónomos: registros equivocados que pueden afectar el haber

aportes omitidos: períodos de trabajo que no se tuvieron en cuenta

aumentos mal aplicados: actualizaciones que no fueron incorporadas correctamente

Las oficinas de ANSES brindan atención presencial para hacer trámites y gestiones previsionales. ANSES

Cuál es el formulario de ANSES obligatorio para iniciar el reclamo

Para presentar un reclamo administrativo de haberes, ANSES dispone del formulario P.S. 6.236, denominado "Reclamo de Haberes". Este documento permite identificar al beneficiario y especificar el motivo de la presentación. Entre sus opciones se encuentran la revisión del haber, los problemas con el primer pago y las diferencias en pagos mensuales.

El formulario solicita datos personales, información de la prestación, el concepto reclamado y la documentación que acompaña el pedido. Para iniciar la gestión, el jubilado deberá reunir:

DNI vigente del titular

formulario P.S. 6.236 completo

nota explicativa con el motivo del reclamo

documentación respaldatoria que permita demostrar el error denunciado

Los comprobantes pueden incluir recibos de haberes, certificaciones de servicios, constancias de aportes u otros antecedentes relacionados con la liquidación cuestionada. El formulario está disponible para descargar desde la página oficial del organismo.

La documentación laboral y previsional es fundamental para realizar consultas ante el organismo de seguridad social. Magnific

Cómo presentar la documentación en las oficinas de ANSES

El reclamo por errores en la liquidación o en la fecha inicial de pago se hace de manera presencial, con turno previo. Para completar el trámite, los jubilados deben seguir estos pasos:

ingresar a la página oficial de https://www.anses.gob.ar/

solicitar un turno para el reclamo de haberes correspondiente

descargar y completar el formulario P.S. 6.236

preparar una nota que detalle el motivo de la solicitud

reunir los comprobantes que respalden la presentación

asistir a la oficina de ANSES asignada, el día y horario del turno

El trámite administrativo es gratuito y no requiere contratar un gestor para presentar la solicitud. Una vez recibida la documentación, ANSES deberá evaluar los antecedentes y determinar si existe una diferencia que corresponda corregir.

En caso de reconocer un error, el organismo podrá modificar la liquidación y, cuando corresponda, analizar el pago de importes retroactivos. De todas formas, la resolución dependerá de las pruebas aportadas, la normativa aplicable y el resultado de la revisión.