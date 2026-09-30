Cómo crear o recuperar la Clave de Seguridad Social de ANSES con la cara desde el celular

El procedimiento cruza los datos biométricos del usuario con RENAPER para comprobar que quien hace el trámite sea el titular del CUIL.

La Administración Nacional de la Seguridad Social incorporó una alternativa para generar o recuperar la contraseña desde el celular mediante DNI y reconocimiento facial.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) incorporó una nueva alternativa para crear o recuperar la Clave de la Seguridad Social directamente desde la aplicación mi ANSES. El procedimiento permite validar la identidad con el celular mediante el escaneo del DNI y un reconocimiento facial. La herramienta fue anunciada por el organismo el 28 de septiembre.

La novedad apunta a que los usuarios puedan completar la verificación de identidad sin tener que trasladarse a una oficina . Para confirmar que la persona que hace la gestión es la titular del CUIL declarado, el sistema cruza la información biométrica obtenida durante el trámite con los registros del Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

La Clave de la Seguridad Social es necesaria para entrar a mi ANSES y realizar trámites y consultas de manera digital . Hasta ahora, el organismo ya permitía obtenerla mediante la aplicación, la página web y de forma presencial. Con la nueva función, la validación suma el reconocimiento facial como mecanismo para confirmar la identidad.

Para utilizar el nuevo procedimiento hay que tener el número de CUIL, el DNI y un celular con conexión a internet . La gestión se completa desde la aplicación mi ANSES y requiere de la cámara del teléfono para escanear el documento y hacer el reconocimiento facial.

Un punto importante es que el sistema solicita la última versión del DNI . ANSES indica que la persona debe escanear el código de barras o código QR que figura en el documento, según la versión del DNI que tenga.

Después del escaneo del documento se activa la cámara frontal para realizar la validación biométrica. El objetivo es comprobar que el rostro de la persona que está haciendo el trámite coincide con la identidad asociada al CUIL informado. Para eso, los datos biométricos se entrecruzan con la información disponible en RENAPER.

También hay que tener en cuenta que el procedimiento está pensado para quienes necesitan crear o recuperar la clave, que debe cumplir con las condiciones. La información oficial indica que tiene que tener entre 8 y 15 caracteres, combinar letras y números e incluir al menos una letra mayúscula.

Cómo generar la Clave de Seguridad Social con la app

El procedimiento empieza en la aplicación mi ANSES. Una vez abierta, hay que ingresar el CUIL y buscar la opción “Crear Clave”. Desde ahí se inicia el proceso para generar una nueva contraseña o recuperar el acceso.

El primer paso de la nueva modalidad consiste en escanear el DNI. La aplicación solicita que se enfoque el código del documento y, dependiendo de la versión, puede requerir información del frente y dorso.

Una vez que el documento fue reconocido, la aplicación solicita habilitar la cámara frontal. Ahí empieza la instancia de reconocimiento facial, que permite comprobar la identidad mediante biometría. Los datos obtenidos se contrastan con RENAPER para confirmar que la persona coincide con el titular del CUIL declarado.

Si la comprobación es correcta, el usuario puede avanzar y establecer una nueva Clave de la Seguridad Social. La clave permite después ingresar tanto a mi ANSES como a Atención Virtual, donde se pueden gestionar diferentes trámites y consultas sin necesidad de presentarse personalmente. Entre otros servicios, la contraseña es necesaria para consultar información relacionada con prestaciones y asignaciones.

Qué hacer si la aplicación no reconoce tu rostro o falla el scanner del DNI

El nuevo sistema depende de que la cámara del teléfono pueda leer correctamente la información del documento y registrar el rostro. Por eso, si el escaneo del DNI no funciona o el reconocimiento facial no logra completar la comprobación, la gestión puede quedar interrumpida.

En esos casos, antes de abandonar el trámite conviene comprobar que se está utilizando la última versión del DNI y que la cámara del teléfono puede enfocar correctamente el código del documento.

Si la validación desde la aplicación no puede completarse, no significa que la persona haya perdido la posibilidad de obtener la clave. ANSES mantiene otros canales para hacer el trámite.

La información oficial señala que la Clave de la Seguridad Social puede obtenerse desde la aplicación mi ANSES, desde la página web del organismo o de manera presencial en una oficina.

ANSES

¿Es obligatorio ir a una oficina de ANSES para habilitar la clave?

No. Para la mayoría de los usuarios, la nueva validación biométrica permite crear o recuperar la Clave de la Seguridad Social desde el celular sin presentarse en una oficina. ANSES informó que la incorporación del reconocimiento facial busca justamente facilitar el procedimiento y reducir la necesidad de gestiones presenciales.

La visita a una oficina queda como una alternativa para quienes no pueden completar el procedimiento digital o necesitan resolver una situación que no puede solucionarse por los canales disponibles.

La nueva herramienta no elimina la atención presencial, pero suma una instancia de validación biométrica que permite resolver la creación o recuperación de la contraseña directamente desde el teléfono.