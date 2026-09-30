Aumento de ANSES en octubre: cuánto cobran jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH

Conocé el nuevo aumento para octubre que otorga el organismo para jubilados, pensiones y asignaciones. Además, continúa el bono de $70.000 para quienes cobran la mínima.

Los haberes y asignaciones de ANSES tendrán nuevos valores desde octubre de 2026 y se pagarán según la terminación del DNI.

Los jubilados, pensionados y titulares de asignaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) recibirán en octubre de 2026 un incremento del 1,66% . La actualización alcanza a las prestaciones previsionales y a las asignaciones familiares, de acuerdo con las resoluciones publicadas por el organismo.

A la actualización se suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran haberes mínimos. De esta manera, la jubilación mínima queda en $435.748,51 y, con el refuerzo, el ingreso mensual llega a $505.748,51 .

El incremento establecido para octubre es del 1,66% . En el caso de las jubilaciones y pensiones, la actualización se determina mediante la fórmula de movilidad vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del período correspondiente. La Resolución 284/2026 establece los nuevos valores previsionales para octubre.

El INDEC informó que el IPC nacional registró una variación mensual del 1,7% en agosto de 2026 . Para las asignaciones familiares, la Resolución 283/2026 establece expresamente un incremento del 1,66% sobre los montos y rangos vigentes.

Con la actualización, el haber mínimo garantizado pasó a $435.748,51, mientras que el haber máximo previsional quedó establecido en $2.932.174,85 desde octubre. La Prestación Básica Universal (PBU), por su parte, asciende a $199.335,05.

Jubilación mínima en octubre: monto final con el bono de $70.000

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo recibirán $435.748,51 correspondientes a su prestación previsional. A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que el total mensual alcanza los $505.748,51.

Para quienes tienen un haber superior al mínimo, el refuerzo no necesariamente se cobra de manera completa. El esquema contempla un bono proporcional para quienes, con su prestación, no alcancen el ingreso total de $505.748,51.

El bono funciona así como un complemento para los haberes más bajos. Por eso, el monto final que percibe cada jubilado depende de cuánto cobra de jubilación antes del refuerzo y de si queda alcanzado por el pago extraordinario.

PUAM, PNC y Asignaciones Familiares con el nuevo incremento

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) queda en $348.598,81 desde octubre. Si el titular recibe el bono completo de $70.000, el ingreso total asciende a $418.598,81. La cifra correspondiente al haber de PUAM está establecida en la Resolución 284/2026.

En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, el haber mensual queda en $305.023,96. Con el bono de $70.000, el monto total llega a $375.023,96. Para las PNC destinadas a otros grupos, como las pensiones para madres de siete hijos, el monto se calcula sobre el valor de la jubilación mínima y puede alcanzar un total mayor.

Las asignaciones también reciben el incremento. La AUH pasa a $156.588, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad asciende a $509.863. En tanto, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos queda en $78.304. Los valores surgen de la actualización del 1,66% establecida por ANSES.

Calendario y fechas de cobro confirmadas para el mes de octubre

El calendario de pagos de octubre se organiza, como es habitual, de acuerdo con la terminación del DNI y el tipo de prestación. ANSES mantiene disponibles las fechas de cobro a través de su calendario oficial, donde cada beneficiario puede consultar también el medio y lugar de pago.

Para las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, los pagos comienzan el 8 de octubre y continúan durante el mes según la terminación del documento. El cronograma contempla modificaciones por el feriado del 12 de octubre, por lo que algunas acreditaciones se trasladan al siguiente día hábil.

Los titulares de AUH y otras asignaciones también cobran durante octubre según la terminación del DNI. La fecha exacta puede consultarse en Mi ANSES o en el calendario oficial del organismo ingresando el número de documento.