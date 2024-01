Alerta por estafas con Mercado Pago: así es cómo podés proteger tu cuenta

En caso de demoras inusuales en la acreditación de la transferencia , es importante estar atentos a posibles solicitudes de datos personales adicionales. Es recomendable negarse a proporcionar dicha información sensible si no se ha concretado la transacción y verificar la autenticidad de cualquier solicitud de este tipo.

QR Mercado Pago.jpg Mercado Pago.

Desconfiar de pedidos de información sensible

Es fundamental desconfiar de solicitudes de información sensible, como el CUIL y el número de CBU, especialmente cuando se trata de transferencias realizadas por contacto telefónico. Es importante recordar que los datos personales y bancarios deben ser tratados con precaución y solo proporcionarse en entornos seguros y verificados.

No instalar aplicaciones por medios no convencionales

Es importante recordar que instalar aplicaciones a través de medios no convencionales, como archivos APK descargados de fuentes no oficiales, puede exponer el celular a riesgos como virus, malware o control no autorizado. Siempre se recomienda descargar aplicaciones únicamente desde las tiendas oficiales, como Google Play Store o App Store.