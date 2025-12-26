El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara un viernes que espera una máxima de 33 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas, lluvias y vientos para 11 provincias.
Alerta meteorológica por tormentas, lluvias y vientos: cómo seguirá el clima en el AMBA y el resto del país
El AMBA encara una mínima de 19 grados. El SMN indicó alerta amarilla por estos fenómenos con foco en el centro y sur del país.
Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
El SMN indicó para este viernes una mínima de 19 y una máxima de 33 grados, con algo de nubosidad durante el día y parcialmente nublado para la noche. Este sábado las marcas se ubicarán entre los 25 y 35 grados, con probabilidad de chaparrones de entre un 10% y 40% en la madrugada y tarde.
Alerta por tormentas y vientos: cuáles son las provincias afectadas
El organismo indicó alerta amarilla por tormentas para Jujuy, Mendoza, San Luis, La Pampa, sur de Córdoba y oeste de Buenos Aires. Allí, las precipitaciones contarán con actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de alrededor de 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevé una acumulación de entre 20 y 60 mm.
A su vez, se esperan lluvias para la región cordillerana de Chubut, con una precipitación acumulada entre 10 y 25 mm. Por último, se esperan vientos para el sur de San Luis, Mendoza, Buenos Aires y La Pampa, junto a Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 100 km/h de manera puntual.
