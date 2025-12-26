Alerta meteorológica por tormentas, lluvias y vientos: cómo seguirá el clima en el AMBA y el resto del país + Seguir en









El AMBA encara una mínima de 19 grados. El SMN indicó alerta amarilla por estos fenómenos con foco en el centro y sur del país.

Tras días de mucho calor, el SMN prevé chaparrones en el AMBA. Mariano Fuchila

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara un viernes que espera una máxima de 33 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas, lluvias y vientos para 11 provincias.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA El SMN indicó para este viernes una mínima de 19 y una máxima de 33 grados, con algo de nubosidad durante el día y parcialmente nublado para la noche. Este sábado las marcas se ubicarán entre los 25 y 35 grados, con probabilidad de chaparrones de entre un 10% y 40% en la madrugada y tarde.





Para el domingo se esperan marcas entre los 22 y 32 grados, con una jornada parcialmente nublada y sin precipitaciones esperadas. Por último, el comienzo de la semana próxima espera un lunes con máxima de 34 y 0% de probabilidades de lluvias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeteoredAR/status/2004493214267449354&partner=&hide_thread=false #PronósticodelTiempo

Alerta por:

#Tormentas en: Jujuy, Mendoza, S. Luis, La Pampa, sur de Cba. y sudoeste bonaerense.

#Viento en: Patagonia, sur de Cuyo y de la región Pampeana.#AMBA: soleado, regresa el calor máx. 33/34 °C.



Más info https://t.co/tKfDnahUI5 pic.twitter.com/ZnSSobxmqG — Meteored Argentina (@MeteoredAR) December 26, 2025 Alerta por tormentas y vientos: cuáles son las provincias afectadas El organismo indicó alerta amarilla por tormentas para Jujuy, Mendoza, San Luis, La Pampa, sur de Córdoba y oeste de Buenos Aires. Allí, las precipitaciones contarán con actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de alrededor de 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevé una acumulación de entre 20 y 60 mm.

A su vez, se esperan lluvias para la región cordillerana de Chubut, con una precipitación acumulada entre 10 y 25 mm. Por último, se esperan vientos para el sur de San Luis, Mendoza, Buenos Aires y La Pampa, junto a Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 100 km/h de manera puntual.