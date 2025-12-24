Navidad con máxima de 34 grados y ¿tormentas?: cómo seguirá el clima en el AMBA y el resto del país

El AMBA encara una jornada con mínima de 21 grados que promete máximas veraniegas. El SMN indicó alerta amarilla y naranja para 13 provincias por tormentas.

La máxima para este miércoles de Navidad en el AMBA es de 34 grados.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) genera gran expectativa este miércoles de Navidad, con una máxima estimada en los 34 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y naranja por tormentas para 13 provincias.

El sitio Meteored indicó que la alerta aplica para el centro y norte del país a la par de una tarde de calor y humedad. A su vez, subrayó que "avanza un frente frío por la franja central hacia el norte" que "dejará tormentas de variada intensidad" incluyendo el AMBA.

El SMN indicó para este miércoles de Navidad una mínima de 21 grados y una máxima de 34 , con una probabilidad de tormentas fuertes entre el 40% y 70% para la tarde. Para el momento de la cena de Noche Buena, se estiman tormentas aisladas bajo mismos valores.

El jueves las marcas se ubicará entre los 18 y 30 grados, con una baja posibilidad de tormentas aisladas en la madrugada (10% al 40%) y nubosidad el resto de la jornada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeteoredAR/status/2003768604706185709&partner=&hide_thread=false #PronósticodelTiempo

#Nochebuena: alerta por #tormentas en 13 prov. del centro y norte; tarde muy calurosa y húmeda.

Avanza un frente frío por la franja central hacia el norte, dejará tormentas de variada intensidad (incluye #AMBA).



Más infohttps://t.co/tKfDnahUI5 pic.twitter.com/zQU2GE219l — Meteored Argentina (@MeteoredAR) December 24, 2025

Alerta por tormentas: cuáles son las provincias afectadas

El organismo emitió alerta por tormentas: en principio, una señal amarilla rige para gran parte del terreno de Buenos Aires, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán; norte de La Pampa y Santiago del Estero; sur de Jujuy; este de San Juan; centro de Catamarca, La Rioja y Salta.

Allí se espera actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas de hasta 80 km/h, junto a una precipitación acumulada entre 30 y 60 mm. A su vez, rige una alerta naranja para el centro del país en el norte de Córdoba y el sur de La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero.

En este caso, se esperan ráfagas superiores a los 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos, con valores acumulados entre 80 y 150 mm.