Alerta meteorológica por tormentas y viento Zonda: cómo seguirá el clima en el AMBA y resto del país

El AMBA encara un viernes agradable sin lluvias a la vista. El SMN indicó alerta amarilla para el centro oeste del país.

La máxima para este viernes es de 27 grados en el AMBA. Mariano Fuchila

El cierre de la semana llega con un clima agradable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con una máxima de 27 grados a la espera de la vuelta del calor de cara a la llegada de marzo. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó alerta amarilla por tormentas y viento Zonda para cuatro provincias.

Al comienzo de marzo se espera que el calor vuelva a cobrar protagonismo. En esa línea, el sitio Meteored arrojó que se espera mayor intensidad en las marcas "durante el fin de semana y el comienzo de la próxima semana".

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA El SMN indicó para este viernes marcas entre los 20 y 27 grados, con el cielo algo nublado. Llegado el fin de semana, el sábado y domingo esperan una mínima de 22 grados y máximas entre los 30 y 32.

En esa línea, el SMN subrayó que la primera semana de marzo aguarda la vuelta de las máximas de 30 grados entre el lunes y miércoles, mientras el jueves cuenta con probabilidad de tormentas entre 10% y 40%.

Más info en https://t.co/GRjfngFWuF pic.twitter.com/ZkZECXKSm4 — SMN Argentina (@SMN_Argentina) February 27, 2026 Alerta por tormentas y Zonda: las provincias afectadas El SMN indicó alerta amarilla por tormentas para San Luis, Mendoza, Santa Rosa y Río Negro, a la espera de "frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas de 70 km/h" con una precipitación acumulada entre 20 y 50 mm.





Por otro lado, rige una alerta amarilla por viento Zonda para el sur mendocino, con velocidades entre 30 y 45 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 60 km/h. "Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas", destacó el organismo.