El cierre de la semana llega con un clima agradable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con una máxima de 27 grados a la espera de la vuelta del calor de cara a la llegada de marzo. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó alerta amarilla por tormentas y viento Zonda para cuatro provincias.
Alerta meteorológica por tormentas y viento Zonda: cómo seguirá el clima en el AMBA y resto del país
El AMBA encara un viernes agradable sin lluvias a la vista. El SMN indicó alerta amarilla para el centro oeste del país.
Al comienzo de marzo se espera que el calor vuelva a cobrar protagonismo. En esa línea, el sitio Meteored arrojó que se espera mayor intensidad en las marcas "durante el fin de semana y el comienzo de la próxima semana".
Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
El SMN indicó para este viernes marcas entre los 20 y 27 grados, con el cielo algo nublado. Llegado el fin de semana, el sábado y domingo esperan una mínima de 22 grados y máximas entre los 30 y 32.
En esa línea, el SMN subrayó que la primera semana de marzo aguarda la vuelta de las máximas de 30 grados entre el lunes y miércoles, mientras el jueves cuenta con probabilidad de tormentas entre 10% y 40%.
Alerta por tormentas y Zonda: las provincias afectadas
El SMN indicó alerta amarilla por tormentas para San Luis, Mendoza, Santa Rosa y Río Negro, a la espera de "frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas de 70 km/h" con una precipitación acumulada entre 20 y 50 mm.
