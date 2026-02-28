Marzo caluroso en el AMBA: máximas de 30 grados y cómo seguirá el clima en el resto del país

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara un sábado de 21 grados de mínima a la par de un cierre de mes agradable. Sin embargo, los primeros días de marzo estarán atravesados por la vuelta de las máximas a partir de los 30 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Por último, rige una alerta amarilla por tormentas y lluvias para dos provincias.
Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
El SMN indicó marcas entre los 21 y 31 grados para este sábado, último día de febrero. A partir del domingo, las máximas seguirán por encima de los 30 grados para los primeros días de marzo: la jornada se ubicará entre los 22 y 32 grados.
Alerta por tormentas y lluvias: las provincias afectadas
Córdoba tiene una alerta amarilla por tormentas, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas de 70 km/h. Allí se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm.
