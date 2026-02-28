Marzo caluroso en el AMBA: máximas de 30 grados y cómo seguirá el clima en el resto del país + Seguir en









El AMBA encara una jornada agradable con máxima de 31. El SMN indicó que los primeros días de marzo podría volver el calor y rige una alerta amarilla por tormentas y lluvias.

A pesar de que el verano empieza a llegar a su fin, el termómetro marcará máximas de 30 grados para este sábado. Onda cero

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara un sábado de 21 grados de mínima a la par de un cierre de mes agradable. Sin embargo, los primeros días de marzo estarán atravesados por la vuelta de las máximas a partir de los 30 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Por último, rige una alerta amarilla por tormentas y lluvias para dos provincias.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA El SMN indicó marcas entre los 21 y 31 grados para este sábado, último día de febrero. A partir del domingo, las máximas seguirán por encima de los 30 grados para los primeros días de marzo: la jornada se ubicará entre los 22 y 32 grados.





A partir del comienzo de semana, entre el lunes y miércoles, la temperatura se ubicará entre los 21 y 31 grados, con una posible vuelta de la lluvia el jueves, día que los registros vivirán una considerable baja, con mínima de 17 y máxima de 25 junto a una probabilidad de tormentas (10% al 40%).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeteoredAR/status/2027700939931464188&partner=&hide_thread=false #PronosticodelTiempo

Último día del verano meteorológico con temperaturas cálidas a calurosas en el centro y norte argentino, y cierta inestabilidad en provincias centrales como Córdoba.



Más infohttps://t.co/tKfDnahUI5 pic.twitter.com/O79yGAHQrU — Meteored Argentina (@MeteoredAR) February 28, 2026 Alerta por tormentas y lluvias: las provincias afectadas Córdoba tiene una alerta amarilla por tormentas, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas de 70 km/h. Allí se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm.





Por su parte, se esperan lluvia para Chubut a la altura de la cordillera, donde el área será afectada por abundantes lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm.