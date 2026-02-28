SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

28 de febrero 2026 - 10:04

Marzo caluroso en el AMBA: máximas de 30 grados y cómo seguirá el clima en el resto del país

El AMBA encara una jornada agradable con máxima de 31. El SMN indicó que los primeros días de marzo podría volver el calor y rige una alerta amarilla por tormentas y lluvias.

A pesar de que el verano empieza a llegar a su fin, el termómetro marcará máximas de 30 grados para este sábado.

Onda cero

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara un sábado de 21 grados de mínima a la par de un cierre de mes agradable. Sin embargo, los primeros días de marzo estarán atravesados por la vuelta de las máximas a partir de los 30 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Por último, rige una alerta amarilla por tormentas y lluvias para dos provincias.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA

El SMN indicó marcas entre los 21 y 31 grados para este sábado, último día de febrero. A partir del domingo, las máximas seguirán por encima de los 30 grados para los primeros días de marzo: la jornada se ubicará entre los 22 y 32 grados.

A partir del comienzo de semana, entre el lunes y miércoles, la temperatura se ubicará entre los 21 y 31 grados, con una posible vuelta de la lluvia el jueves, día que los registros vivirán una considerable baja, con mínima de 17 y máxima de 25 junto a una probabilidad de tormentas (10% al 40%).

Alerta por tormentas y lluvias: las provincias afectadas

Córdoba tiene una alerta amarilla por tormentas, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas de 70 km/h. Allí se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm.

Por su parte, se esperan lluvia para Chubut a la altura de la cordillera, donde el área será afectada por abundantes lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm.

