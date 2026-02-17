Alerta naranja y roja por la vuelta de cianobacterias en la provincia de Buenos Aires + Seguir en









La Provincia compartió información con los principales distritos afectados. Estos microorganismos suelen estar presentes en aguas dulces y e recomienda evitar el consumo del agua por efectos adversos como vómitos y dolor de cabeza.

Varias zonas de la provincia de Buenos Aires se encuentran bajo alerta naranja y roja por la presencia de cianobacterias.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires advirtió por la vuelta de las cianobacterias, tras compartir un mapa interactivo con las principales señales activas. Diversos barrios se encuentran bajo alerta naranja y roja y se recomienda no ingerir el agua. Algunos efectos adversos son vómitos, diarrea y dolor de cabeza.

Estos microorganismos corresponden a bacterias Gram-negativas que contienen clorofila, lo que les permite realizar fotosíntesis, según el Ministerio de Salud. Están presentes en aguas dulces, saladas, salobres y zonas de mezcla de estuarios.

Muchas especies producen toxinas, las cuales son contenidas en la célula o exudadas al medio, por lo que pueden aparecer disueltas en el agua, constituyéndose en un problema de significancia para la salud humana y ambiental.

Alerta por cianobacterias en Buenos Aires: el mapa muestra incremento de sectores bajo alerta Su aparición se relaciona a la creciente presencia de nutrientes como nitrógeno y fósforo en los cuerpos de agua, temperaturas altas, días sin viento ni oleaje, y suficiente luz solar. Entre las zonas bajo alerta naranja se encuentran:

Las lagunas Sauce Grande en Monte Hermoso;

Cuero de Zorro en Rivadavia;

Cañadón en Pehuajó;

Rocha en Chacabuco;

Lobos, Monte;

Chis Chis en Lezama;

Las Barrancas;

Tablillas;

La Saladita;

Río de La Plata en Avellaneda; Cianobacterias.jpg Estos microorganismos corresponden a bacterias Gram-negativas que contienen clorofila, lo que les permite realizar fotosíntesis. Por otro lado, la única zona bajo alerta roja, con riesgo alto, es La Salada, en Pehuajó. Las autoridades explican que en las lagunas se observa el agua de color verde intenso homogéneo, por lo que se no se recomienda ingresar al agua, consumir alimentos o dejar a los niños y mascotas hasta que la floración desaparezca.

Los efectos adversos de dicha bacteria en una persona son: vómitos, diarrea, dolor de cabeza, debilitamiento muscular y alergias en la piel. La Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires indica que todos los días se hace una evaluación y seguimiento sobre la presencia de la bacteria en aguas de la provincia.



A su vez, existen cuatro niveles de riesgo para la salud que se divide según colores: Verde: pueden bañarse sin riesgo ya que no se informó la aparición de cianobacterias.

pueden bañarse sin riesgo ya que no se informó la aparición de cianobacterias. Amarillo : hay pequeñas manchas verdes en la superficie y si alguien se baña debe limpiarse luego con agua fría y limpia.

: hay pequeñas manchas verdes en la superficie y si alguien se baña debe limpiarse luego con agua fría y limpia. Naranja : el agua se ve de un color verde brillante en la superficie y en la arena.

