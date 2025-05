Alerta NASA: cuáles son las regiones que podrían volverse inhabitables antes de 2050

En su informe titulado "Too Hot to Handle: How Climate Change May Make Some Places Too Hot to Live" (Demasiado calor para soportarlo: cómo el cambio climático puede hacer que algunos lugares sean demasiado calurosos para vivir), la agencia espacial estadounidense advierte que países del sur de Asia, el Golfo Pérsico y el Mar Rojo podrían experimentar temperaturas de bulbo húmedo superiores a los 35 °C. Este umbral representa un límite fisiológico: el cuerpo humano ya no puede enfriarse a través del sudor, lo que implica un riesgo directo para la supervivencia.