Navidad con heridos: 18 personas fueron atendidas por pirotecnia pese a la prohibición en la Ciudad

Los hospitales porteños registraron lesiones mayormente leves durante Nochebuena. Autoridades reiteraron la importancia de cumplir la normativa y reforzar la prevención de cara a Año Nuevo.

Los hospitales públicos reforzaron sus guardias ante el aumento de emergencias Foto: NA

A pesar de la prohibición del uso de pirotecnia con efecto audible en la Ciudad de Buenos Aires, al menos 18 personas resultaron heridas durante los festejos de Nochebuena y debieron recibir atención médica en hospitales públicos. Los datos oficiales, relevados hasta las 7 de la mañana del 25 de diciembre, indican que los incidentes se distribuyeron en distintos barrios de la Ciudad.

El Hospital Oftalmológico Santa Lucía atendió a siete pacientes con lesiones oculares asociadas al uso de fuegos artificiales. Seis de ellos fueron dados de alta tras una evaluación ambulatoria, mientras que el séptimo requirió una intervención quirúrgica por heridas menores, sin necesidad de internación prolongada.

pirotecnia.jpg La Ciudad prohibió la pirotecnia En tanto, en el Hospital Oftalmológico Lagleyze se registraron diez consultas por lesiones leves provocadas por pirotecnia. Desde la dirección médica señalaron que ninguno de los casos demandó internación y remarcaron que la mayoría de los accidentes podrían haberse evitado respetando la normativa vigente.

Por su parte, el Hospital de Quemados informó la atención de una menor de edad con heridas leves, quien fue dada de alta tras la primera evaluación. No se reportaron otros ingresos por quemaduras durante la madrugada.

Durante el operativo de Nochebuena, los hospitales públicos reforzaron sus guardias ante el aumento de emergencias propias de las celebraciones. Las autoridades sanitarias destacaron que, si bien el número de heridos se mantuvo en niveles similares a años anteriores, la persistencia de lesiones evidencia la necesidad de fortalecer la concientización y el control.

Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reiteraron que la prohibición de la pirotecnia sonora busca reducir accidentes y proteger a sectores sensibles como personas con trastornos del espectro autista, adultos mayores y animales, además de mitigar el impacto ambiental. El Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires insistió en cumplir la normativa y extremar cuidados de cara a los festejos de Año Nuevo.