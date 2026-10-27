Turismo ecuestre en Córdoba: 40 propuestas para recorrer las sierras a caballo

Cabalgatas guiadas, travesías por antiguos caminos mineros, paseos bajo la Luna llena y experiencias con caballos forman parte de una agenda que se desarrolla en distintos destinos de la provincia durante todo el mes.

La diversidad de propuestas permite combinar el contacto con la naturaleza con la cultura rural y las tradiciones serranas.

Córdoba despliega durante octubre una agenda de más de 40 actividades para descubrir sus paisajes, tradiciones y entornos naturales a caballo. El Mes del Turismo Ecuestre reúne propuestas en distintas localidades de la provincia, con opciones que van desde cabalgatas familiares y travesías serranas hasta encuentros rurales, jornadas de formación y experiencias vinculadas con el bienestar y la conexión con los animales.

La iniciativa es impulsada por la Agencia Córdoba Turismo junto con municipios, comunas, prestadores turísticos y referentes del sector privado. El objetivo es consolidar el turismo ecuestre como una alternativa para conocer la provincia, fortalecer las economías regionales y ampliar la oferta de experiencias para visitantes.

“El turismo ecuestre es una actividad que representa la identidad, la historia y la cultura de nuestra provincia. Córdoba cuenta con paisajes extraordinarios y una gran tradición vinculada al caballo, por eso seguimos trabajando junto a municipios, comunas y prestadores para consolidar este producto turístico, generar nuevas oportunidades para las economías regionales y ofrecer experiencias auténticas para quienes nos visitan”, aseguró Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

La programación incluye actividades para distintos públicos y niveles de experiencia. Desde recorridos recreativos hasta travesías de varios kilómetros, las propuestas permiten explorar las sierras, conocer antiguos caminos y participar de encuentros que combinan la tradición ecuestre con nuevas formas de turismo.

Además de estas experiencias, distintas localidades se suman al Mes del Turismo Ecuestre con recorridos y actividades para disfrutar en familia. Entre ellas se encuentran La Cumbrecita, La Cumbre, Villa Las Rosas, Villa Cura Brochero, La Granja, Villa Yacanto de Calamuchita, San Javier y Yacanto, y Río Ceballos.

Cabalgatas, travesías y experiencias diferentes

El calendario cerrará el próximo 31 de octubre con una jornada en la Estancia El Rosal, en Agua de Oro, de 11 a 17. La actividad incluirá demostraciones de herrado en frío y en caliente, talleres de doma, arquería a caballo, cabalgatas y una propuesta gastronómica con choripanes.

Entre las actividades destacadas figuraron búsqueda del tesoro a caballo en Nono. La propuesta invita a recorrer un circuito especialmente preparado, seguir pistas, resolver consignas y encontrar indicios hasta llegar al tesoro. La experiencia combina cabalgata, orientación, destreza y aventura, con el juego como parte central del recorrido.

En Villa Las Rosas, el Centro Ecuestre Cahuel Malen propone una experiencia diferente: constelaciones familiares con caballos. Según explicaron desde el establecimiento, la actividad invita a observar dinámicas personales, reconocer patrones y explorar nuevas perspectivas. En ese proceso, el caballo participa desde su sensibilidad y presencia, como parte de una experiencia de observación y conexión emocional.

Otra de las propuestas se desarrolla en La Falda, donde se realiza la Travesía a Los Guindos, una cabalgata de dos días hacia un antiguo pueblo minero. El recorrido contempla unos 40 kilómetros por las sierras y antiguos caminos vinculados con la actividad minera. La experiencia incluye una noche bajo las estrellas, fogón y baile, en una combinación de aventura, paisaje e historia local.

La agenda también suma una alternativa para quienes buscan disfrutar del paisaje serrano al atardecer y durante la noche. En La Cumbre, está prevista una cabalgata bajo la Luna llena, que culmina con una cena en Amelia, un espacio gastronómico que propone cocina de entorno.

Tradición rural y actividades para toda la familia

La diversidad de propuestas permite combinar el contacto con la naturaleza con la cultura rural y las tradiciones serranas. Las cabalgatas funcionan como una forma de conocer caminos, paisajes y rincones que forman parte de la identidad de Córdoba, mientras que las actividades complementarias amplían la experiencia más allá del paseo a caballo.

Desde la organización también remarcaron la importancia de realizar las actividades con prestadores habilitados, para favorecer la seguridad de los participantes y garantizar la calidad de los servicios.

Con más de 40 propuestas distribuidas en diferentes destinos, el Mes del Turismo Ecuestre busca posicionar al caballo como protagonista de una oferta turística que combina naturaleza, aventura, historia y cultura local.