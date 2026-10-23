Denuncia contra Hernán Casciari: la fiscalía pidió a la IGJ el legajo de Orsai Producciones y citó a 24 damnificados Por Vanesa Petrillo + Agregar ámbito en









Se trata de “medidas previas” dispuestas por la fiscal Cuñarro, antes de definir el objeto procesal, delitos o imputaciones. La denuncia quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 34 de la Ciudad de Buenos Aires.

La fiscal Mónica Cuñarro dispuso medidas previas en el marco de la causa en la que el escritor Hernán Casciari enfrenta acusaciones por estafa.

La fiscal Mónica Cuñarro dispuso medidas previas en el marco de la causa en la que el escritor Hernán Casciari enfrenta acusaciones por estafa que hizo un grupo de personas, inversores que reclaman por los resultados económicos de proyectos audiovisuales.

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Fuentes judiciales confirmaron que la fiscal, antes de fijar el objeto procesal y definir delitos e imputaciones, requirió documentación oficial y fijó audiencias para que los damnificados ratifiquen o amplíen la denuncia.

La fiscal dispuso librar oficio a la Inspección General de Justicia (IGJ) para solicitar el legajo de Orsai Audiovisuales, específicamente el acto constitutivo y las constancias sobre la composición de su gerencia y posteriores modificaciones.

Además, la fiscal convocó a los 24 damnificados a ratificar y ampliar la denuncia. Para ello fijó audiencias, dividiendo las mismas según los distintos Proyectos. Así, desde el 26 de octubre hasta el 4 de noviembre declararán 15 denunciantes en el marco del Proyecto: “La Muerte de un comediante”.

También citó a los 3 damnificados del “Proyecto Canelones” para el 4 de noviembre; a 2 damnificados del Proyecto La Uruguaya para el 16 de noviembre. Por el Proyecto “Sola en el Paraíso”, convocó a dos damnificados para el 17 de noviembre; y para esa misma fecha, a otros dos damnificados, uno por el Proyecto “Emi en off” y otro por Proyecto “DAM” .

La fiscal dispuso librar oficio a la Inspección General de Justicia para solicitar el legajo de Orsai Audiovisuales. La denuncia quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 34 de la Ciudad de Buenos Aires, y bajo la investigación delegada en la fiscal Mónica Cuñarro. Un grupo de inversores representados por el abogado querellante Ariel Gil Ces formalizó la denuncia. Acusan a Casciari y a su productora, Orsai Audiovisuales, de un manejo opaco del dinero destinado a financiar colectivamente distintos proyectos cinematográficos. Argumentan que hubo desvío de fondos entre proyectos sin consultarles y que los retornos económicos fueron mínimos o nulos frente a las promesas. El escritor realizó un descargo público a través de sus redes sociales. Negó rotundamente que exista una estafa, un fraude o un esquema Ponzi. Admitió errores o equivocaciones que no fueron de mala fe, y que algunas producciones tuvieron "mala suerte comercial”

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