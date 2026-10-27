Las Leonas y Los Leones ya tienen fecha y sede para el inicio de la FIH Pro League en Argentina

Córdoba recibirá del 8 al 13 de diciembre de 2026 la primera etapa de la temporada 2026/27 de la liga internacional de hockey. El estadio Soledad García será escenario de seis jornadas con las selecciones argentinas y potencias como Gran Bretaña, China y Francia.

Con la sede y las fechas confirmadas, Córdoba se prepara para abrir una nueva temporada de la FIH Hockey Pro League.

Córdoba será la sede inaugural de la temporada 2026/27 de la FIH Hockey Pro League , una de las principales competencias internacionales de hockey sobre césped. Del 8 al 13 de diciembre, el estadio Soledad García recibirá a las selecciones nacionales en el inicio de un calendario que reúne a los mejores equipos del mundo y que tendrá a Las Leonas y Los Leones como protagonistas .

La confirmación fue realizada por la Agencia Córdoba Deportes, que destacó el regreso de la competencia a la provincia y el trabajo realizado para adecuar las instalaciones a las exigencias de un torneo internacional. Las Leonas llegan al torneo como las últimas campeonas del mundo , tras consagrarse ante Países Bajos, mientras que Los Leones obtuvieron el bronce frente la selección naranja .

La llegada de la Pro League vuelve a posicionar a Córdoba como sede de grandes eventos deportivos y permitirá que el público argentino vea en acción a los seleccionados nacionales frente a rivales de primer nivel.

La FIH Hockey Pro League es conocida como la “liga de los mejores” por reunir a equipos destacados del hockey mundial. Además de disputar el título, las selecciones participantes tendrán como objetivo sumar puntos en una temporada que también ofrece una vía de clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Durante la etapa inaugural en Córdoba, Las Leonas se enfrentarán a China y Gran Bretaña , mientras que el seleccionado masculino jugará ante Gran Bretaña y Francia.

El torneo marcará una nueva oportunidad para que ambos equipos argentinos compitan en el máximo nivel internacional ante rivales de trayectoria. En el caso de Los Leones, los cruces ante británicos y franceses serán parte de un calendario que continúa después de la Copa del Mundo de Países Bajos y Bélgica 2026 y de los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026.

La temporada también incluirá enfrentamientos de Argentina con India, Bélgica, España y Países Bajos, selecciones que forman parte de la elite del hockey internacional. El calendario completo contempla 144 partidos distribuidos en distintas sedes y países, con un sistema de puntuación acumulativa: cada encuentro suma unidades para la tabla general y el equipo que termina con la mayor cantidad de puntos se consagra campeón.

Por ese formato, cada partido tiene incidencia directa en la clasificación final y en las posibilidades de los seleccionados de mantenerse en carrera por el título.

El estadio Soledad García, listo para la competencia

La elección de Córdoba como sede inaugural fue acompañada por trabajos de mejora en la infraestructura deportiva. Entre las intervenciones se encuentra la renovación de la cancha de hockey del Polo Deportivo Kempes, realizada el año pasado para actualizar las instalaciones y mejorar las condiciones destinadas a la práctica de este deporte.

También se certificó la superficie de juego para garantizar que cumpla con los requisitos necesarios para recibir una competencia internacional.

El estadio Soledad García, por su parte, fue reinaugurado luego de obras orientadas a mejorar el campo de juego y la iluminación. Allí se disputarán los partidos inaugurales de la Pro League, en un escenario preparado para recibir a los seleccionados y al público durante seis jornadas.

La organización del evento requirió un año de trabajo para postular a Córdoba como anfitriona y adaptar las instalaciones a los estándares de la competencia. Para la provincia, la llegada del torneo representa una oportunidad de mostrar su capacidad para albergar eventos deportivos internacionales y fortalecer su posicionamiento como destino para este tipo de encuentros.

Seis jornadas de hockey internacional en Córdoba

Entre el 8 y el 13 de diciembre, los aficionados podrán seguir de cerca a los seleccionados argentinos y a equipos de reconocida trayectoria internacional. La presencia de Las Leonas, campeonas del mundo según la información difundida por la organización, y de Los Leones, medallistas de bronce en el último Mundial, será uno de los principales atractivos de la etapa.

Con la sede y las fechas confirmadas, Córdoba se prepara para abrir una nueva temporada de la FIH Hockey Pro League. La competencia reunirá a equipos de primer nivel y pondrá en juego puntos importantes para la clasificación general, en un calendario en el que cada resultado puede influir en la definición del campeonato.