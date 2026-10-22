Ameba "come-cerebros": qué dijo el gobierno de Catamarca y cómo continúa la investigación

La ministra de Salud indicó que la infección es "poco frecuente a nivel mundial”. Además, destacó que el episodio constituye el segundo caso documentado en la Argentina y cuya fuente de exposición aún no fue identificada.

“Un antecedente se registró en febrero de 2017, en una laguna de la provincia de Buenos Aires”, expresó la ministra de salud provincial.

Luego de la muerte de un niño de 10 años de Fiambalá a raíz de una infección por la ameba "come-cerebros" , la ministra de Salud de la provincia de Catamarca , Johana Carrizo , confirmó que el caso “es un hecho aislado". Se trató de un cuadro de meningoencefalitis amebiana , cuya forma de contagio es a través de agua infectada que ingresa por las fosas nasales.

La funcionaria lo dijo en una conferencia prensa este miércoles y agregó que la infección es "extremadamente poco frecuente a nivel mundial”. Además, destacó que el episodio constituye el segundo caso documentado en la Argentina y cuya fuente de exposición aún no fue identificada .

“Un antecedente se registró en febrero de 2017, en una laguna de la provincia de Buenos Aires”, expresó Carrizo tras la muerte del menor provocada por el microorganismo Naegleria fowleri. El diagnóstico se estableció tras los estudios del Hospital Interzonal de Niños Eva Perón y del Instituto Nacional Malbrán.

Por su parte, la secretaria de Medicina Preventiva y Promoción en Salud, Silvia Bustos , describió, entre las características del microorganismo, que "dentro de su ciclo de vida presenta tres estadios, de los cuales uno solo es capaz de infectar, invadir y producir la patología".

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La investigación epidemiológica y ambiental continúa en Fiambalá con muestras de agua y superficies enviadas al Instituto Nacional Malbrán. Hasta que se conozcan los resultados, no está confirmado que el niño haya estado expuesto al microorganismo en el complejo termal de Fiambalá ni se identificó una fuente de agua responsable.

En relación con el complejo termal que cerró sus puertas preventivamente, el intendente de Fiambalá, Raúl Ángel Úsqueda, explicó que el municipio realiza una hora de limpieza e higienización entre turnos y que cada miércoles desagota las piletas, las cepilla, las desinfecta con cloro y vuelve a llenarlas.

Úsqueda sostuvo que esas tareas de mantenimiento continuarán pero no anunció nuevas medidas ni una intensificación de los controles mientras se esperan los análisis del Instituto Malbrán.

Por otro lado, la Municipalidad de Tinogasta informó que no recibió notificaciones sobre riesgos sanitarios en su jurisdicción y que el Complejo Termal La Aguadita continúa funcionando con normalidad.

Úsqueda sostuvo que esas tareas de mantenimiento continuarán pero no anunció nuevas medidas ni una intensificación de los controles. Google Maps

Prevención de la ameba "come-cerebros"

La enfermedad no se transmite de persona a persona ni por beber agua, sino cuando agua que contiene el microorganismo ingresa a presión por las fosas nasales y alcanza el sistema nervioso central. Bustos señaló que "se tienen que dar muchísimos factores simultáneos para que genere una infección, por eso la tasa de incidencia a nivel mundial es sumamente baja”.

Las autoridades recomendaron evitar zambullidas, clavados, natación y la inmersión de la cabeza en aguas termales, dulces y cálidas. También aconsejaron no realizar lavados nasales con agua sin tratar y usar pinzas o tapones nasales durante actividades acuáticas que puedan facilitar el ingreso de agua por la nariz.

Para las piletas domiciliarias, las medidas indicadas incluyen cloración periódica, remoción de sedimentos, limpieza de superficies y recambio de agua. En los complejos termales, los natatorios deben destinarse a la relajación y no a actividades recreativas de impacto.

Los síntomas iniciales pueden confundirse con los de una meningitis convencional como fiebre, dolor de cabeza brusco, somnolencia, náuseas, vómitos y rigidez de nuca.

Las autoridades indicaron que quienes hayan estado en ambientes de agua dulce o cálida durante los 12 días previos a la aparición de esos signos deben acudir de inmediato a un centro de salud e informar ese antecedente.