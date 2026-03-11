Congreso: la agenda incómoda que piden aliados ante la parálisis y la confesión que llega desde las provincias Por Fernando Brovelli + Seguir en









Después de acompañar las prioridades del Gobierno en sesiones extraordinarias, algunos legisladores buscan construir un perfil propio. ¿Cuánto impacta el factor 2027?

Aliados radicales, provinciales y del PRO votando junto al oficialismo en una comisión del Senado. Senado

El período de sesiones ordinarias en el Congreso expone: como permite libertad de tratamiento de temas para todos los bloques, muestra prioridades, consolidación de alianzas y verdadera capacidad de iniciativa. Por eso es que, luego de que baje el ritmo de debate en ambas Cámaras, el año parlamentario 2026 -con renovación legislativa mediante- comienza a revelar alguno de sus perfiles.

El margen de acción que tiene cada legislador para hacer avanzar un proyecto está limitado por el movimiento de mayorías, por su pertenencia a un bloque y por quién representa -o a quién responde-. Quién más lo evidenció fue el misionero Oscar Herrera Ahuad, exgobernador de Misiones y ahora miembro del bloque aliado al oficialismo Innovación Federal. En declaraciones a la local Radio UP, planteó que "las provincias no tienen una uniformidad de reclamos, toman lo que más le conviene. [...] Cuando vos tenés caída de coparticipación, caída en la recaudación, caída de todo, es muy difícil que cuando alguien venga, vos digas que no”. Luego se preguntó: “¿Las provincias tienen peso hoy para discutir un problema de la economía regional?”. “No, y soy categórico en esto”, remató.

La postura del diputado misionero no hace más que insistir en una conocida metodología de negociación de los Gobiernos nacionales para la construcción de mayorías parlamentarias. Aún así, reniega de un hecho: son los reclamos regionales los que más se están acumulando entre los aliados legislativos del bloque libertario en la primera semana de sesiones ordinarias. Por caso, la senadora tucumana Beatriz Ávila presentó en marzo un pedido de informes al Ministerio de Economía como primer paso para reclamar por la rehabilitación del tren de pasajeros que une Buenos Aires a Tucumán.

A menos de un mes de haber acompañado la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil libertario, legisladores promueven públicamente acciones que confrontan contra algunos de los sectores que más descuidó Nación. Así es que, además del sistema ferroviario mencionado por Ávila, el senador pampeano Daniel Kroneberger presentó un pedido de informes como primera instancia para reactivar el radar del INTA ubicado en la localidad de Anguil, mientras que un grupo de diputados santafesinos (entre los que se encuentran opositores, pero también José Núñez y Gisela Scaglia, quienes respaldaron las iniciativas oficialistas de febrero) exigieron el traspaso de gestión o la reanudación de las obras del Monumento a la Bandera.

Provincias Unidas Diputados Pichetto Lousteau Distintas posturas conviven en Provincias Unidas con un punto en común: manda la voluntad de los gobernadores. Mariano Fuchila El origen de estos reclamos no es casual: tanto el tucumano Osvaldo Jaldo como el santafesino Maximiliano Pullaro tienen pretensiones paralelas a las de Javier Milei a nivel electoral. Sucede algo similar con el jujeño Carlos Sadir, quien tiene influencia sobre María Inés Zigarán, una de las diputadas que más se expresa contra la reforma a la ley de Glaciares. Un caso particular es el de Córdoba, donde conviven distintas posturas entre los oficialistas: mientras que Juan Brügge prometió medidas legislativas para que el PAMI regularice sus pagos a centros de salud municipales, Alejandra Torres -junto con el rionegrino Sergio Capozzi- prometieron insistir en el artículo removido de la reforma laboral que insiste en la reducción de pago de haberes para aquellos trabajadores que se pidan licencia por enfermedad.

Diputados: la iniciativa opositora Además de haber convocado a una sesión protocolar en el Senado, el Gobierno promete comenzar a constituir comisiones en Diputados las próximas semanas bajo una premisa: si el Congreso se queda quieto, la oposición empieza a mostrar sus cartas. Así fue que desde dos bloques (Unión por la Patria y Provincias Unidas) ya solicitaron interpelaciones a Manuel Adorni, en el marco del viaje con su esposa a Nueva York. En ese marco, el peronismo también comienza a moverse para ofrecer respuestas paralelas al oficialismo, pero también en la búsqueda por mostrar posibles alianzas electorales. Fue el caso de una iniciativa presentada bajo el nombre "Programa de desendeudamiento de las familias argentinas", que implica una "línea de crédito directa del ANSES" de hasta $1.500.000 cuyo "objetivo es que cancelen sus deudas con tarjetas de crédito y otros operadores no financieros de crédito pero en condiciones menos desfavorables". Entre los firmantes había justicialistas provinciales (Félix, Ali), sindicalistas (Cisneros) y massistas (Michel) del bloque de Unión por la Patria, junto a Natalia De la Sota, Nicolás Massot y Miguel Pichetto, quien luego de su reunión con Cristina Fernández de Kirchner quedó involucrado dentro del espectro opositor. En las últimas horas, una presentación para contestar a la misma problemática apareció desde el sector de Patria Grande. Con las firmas de Hagman y Zaracho, se presentó el "Régimen Esencial para el Desendeudamiento de las Familias Argentinas", que propone declarar la emergencia en materia crediticia por dos años para los hogares.

