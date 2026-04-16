Secuestraron el celular de un alumno en Córdoba: investigan si pertenecía al mismo grupo vinculado al tiroteo de Santa Fe

La policía cordobesa secuestró el dispositivo en su vivienda, donde también se encontraron armas blancas y elementos escritos. El ministro de Seguridad provincial confirmó que el menor estaría vinculado a la denominada True Crime Community, la misma comunidad relacionada al ataque en San Cristóbal.

“Procedimos a identificar a un menor de 13 años, investigado en el hecho, quien integraba un grupo de WhatsApp donde se hablaba de ataques", indicó el Ministro de Seguridad de Córdoba.

La Justicia secuestró el teléfono de un alumno de Córdoba , sospechado de pertenecer al mismo grupo vinculado al tiroteo en la escuela de San Cristóbal , Santa Fe. El ministro de Seguridad cordobés confirmó que el menor estaría vinculado a la denominada True Crime Community , también presente en la investigación del ataque en el que murió el alumno santafesino Ian Cabrera.

Muchas amenazas comenzaron a circular en redes en los últimos días, sobre posibles masacres escritas en paredes de baños, aulas y hasta en pizarrones. Los escritos incluyen fechas donde "podría ocurrir" la masacre en cuestión.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que el menor estaría vinculado a la denominada True Crime Community , la misma comunidad que apareció en la investigación del ataque en San Cristóbal.

Los operativos estuvieron a cargo de efectivos de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de Córdoba , supervisados por el ministro Quinteros, y se dieron a partir de una investigación penal por amenazas calificadas.

colegio mariano moreno san cristobal santa fe Estos operativos surgieron a partir de una investigación penal por amenazas calificadas, luego de una denuncia que reveló la circulación de un mensaje de WhatsApp. Maps

“Ante la gravedad y sensibilidad del contenido, y considerando el riesgo potencial para la comunidad educativa, se activaron de manera inmediata los protocolos de actuación vigentes para este tipo de amenazas", indicó un comunicado de la Policía de Córdoba.



Además, el texto indicó que "como resultado de los procedimientos se logró el secuestro de distintos elementos probatorios de interés para la causa, entre ellos, dispositivos electrónicos, armas blancas y otros objetos que están siendo analizados por las áreas de cibercrimen y pericias”.

“Procedimos a identificar a un menor de 13 años, investigado en el hecho, quien integraba un grupo de WhatsApp donde se hablaba de ataques en escuelas, que pertenecería al mismo grupo vinculado al ataque en Santa Fe”, señaló Quinteros.

Tiroteo en Santa Fe: la pista de la comunidad digital que glorifica los ataques adolescentes

Luego del tiroteo en una escuela de Santa Fe, que terminó con la muerte de un adolescente de 13 años, un informe reveló que detrás de muchos ataques de este tipo existen grupos en redes sociales alternativas, que realizan cultos a este tipo de actos. Allí, no solo se analizan, sino que también glorifican y como podría ser en este caso, se llevan a cabo.

El fenómeno gira en torno a una subcultura compuesta por usuarios que investigan casos reales, consumen contenido vinculado a asesinatos y, en algunos casos, desarrollan una admiración por los autores de las masacres. Esta lógica, lejos de quedar en lo teórico, puede escalar hacia conductas más extremas, radicalizarse.

Aunque muchas veces se lo vincula a un interés cultural o audiovisual, el informe advierte que existen comunidades digitales que van un paso más allá: convierten a los atacantes en figuras de referencia, replicando su historia, estética y motivaciones.