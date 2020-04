Amnistía advierte que "durante la cuarentena se han limitado las libertades individuales"

En los últimos 20 días, se han registrado situaciones de violencia institucional de las fuerzas de seguridad, tanto en la Ciudad de Buenos Aires, como en el resto de las provincias y un aumento de los llamados a la línea 144 de violencia de género, dada la mayor convivencia entre víctimas y victimarios, producto del impuesto confinamiento.

La ONU advirtió contra los recortes de libertades fundamentales aplicados en algunos países con la excusa de combatir la pandemia de coronavirus. "Esta situación de urgencia no es un cheque en blanco para ignorar las obligaciones en materia de derechos humanos", afirmó la Alta Comisionado de Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

09-04-2020_c15039939e1920b99b3c95abdc999a38.jpg Télam

En el mismo sentido, Mariela Belski, Directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina alertó en diálogo con Ámbito sobre la situación de los derechos humanos en tiempos de cuarentena.

“Obviamente que en este contexto lo que más se han limitado son las libertades individuales. Y si bien fue correcta la decisión que tomó el Gobierno, cada una de esas limitaciones a determinados derechos hay que leerlos detenidamente con un marco de razonabilidad”, sostuvo.

Para la activista, “cuando se le da tanto poder al Poder Ejecutivo, luego de que el Poder legislativo y el Poder judicial dejaran de funcionar, tiene que saber cuándo ponerse autolímites y no abusar de sus extrapoderes”, indicó Belski.

Dibujo 2.jpg

En estas tres semanas que lleva la cuarentena en el país, más de 34.400 personas fueron detenidas, demoradas o notificadas por las fuerzas federales por no cumplir con el aislamiento, según fuentes oficiales. Además, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, informó que fueron identificados 10 casos de abuso policial en el marco de la cuarentena, lo que llevó a que tres efectivos fueran pasados a disponibilidad por excesos y que otros 22 estén siendo observados.

Abusos de las fuerzas de seguridad Villa 1-11-14.mp4

Un caso paradigmático que alertó a los organismos de derechos humanos y a las organizaciones que luchan contra la represión policial fue un episodio en el cual tres gendarmes obligaron a caminar en cuclillas a dos jóvenes de la villa 1.11.14 que habían salido a hacer compras. En otro video, pudo verse a varios efectivos de la Policía de la Ciudad pateando a una persona en situación de calle.

“Es casi inevitable que abusos por parte de las fuerzas de seguridad ocurran, porque tiene que ver con nuestra historia en términos de quienes forman nuestras fuerzas de seguridad. En 30 años de democracia hemos avanzado muchísimo, pero no hemos logrado ordenar el tema de la violencia por parte de las fuerzas y esto lo vemos incluso en situaciones que no son las del coronavirus”, explicó Belski, quien pidió que se elabore un protocolo de acción para las fuerzas que sea accesible a la ciudadanía. “El abuso se da cuando uno no tiene información y en general en las clases más desaventajadas”, agregó.

Otro de los temas que preocupa es la vulneración de derechos de los miles de argentinos que se encuentran varados en el exterior del país, muchos sin dinero, alojamiento pago o problemas de salud. Según informaron fuentes de Cancillería a este medio, desde el inicio de la cuarentena retornaron al país casi 60.000 argentinos -15.000 de ellos lo hicieron en los vuelos especiales de repatriación de Aerolíneas Argentinas y 879 en los Hércules de la Fuerza Aérea, dispuestos por el Ministerio de Defensa. En tanto, aún hay entre 10.000 y 15.000 ciudadanos que solicitaron volver al país.

argentinos varados en Cancún.jpg Twitter

Desde Amnistía, destacaron que hay 2.116 argentinos varados en México, en su mayoría en Cancún. De los cuales 874 necesitan alojamiento, 648 comida y 131 ayuda económica. “Lo que está sucediendo de acuerdo a los relatos de esa gente, es que no es cierto que esté habiendo ayuda de parte del consulado, por lo menos en México. También, tuvimos muchísimas denuncias de gente que está en España, en ciudades donde no hay siquiera consulados, o quedan lejos entonces no tienen a donde dirigirse”, explicó Belski.

“Alguien podría decir que es elitista ocuparse de la gente que viajó al exterior. Pero el Estado está obligado a garantizar la vida de sus ciudadanos y esta medida de dejar afuera a argentinos es desproporcional. Hay soluciones que se pueden tomar trayéndolos acá. Si el argumento es porque no queremos exportar más la enfermedad, vos los podés traer y los alojás en un hotel, pero los tenés acá. La medida de dejarlos afuera es la más extrema”, consideró la activista en Derechos Humanos.

Violencia de género en tiempos de coronavirus

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, informó que del 20 al 31 de marzo hubo un incremento del 39% en las llamadas a la línea 144 para denunciar casos de violencia de género.

Tras advertir que las características de la realidad actual "agravan la situación general que viven las mujeres", señaló que "el incremento de consultas o pedidos de asistencia a la línea no implica un aumento de las violencias de género y mucho menos un aumento en esa proporción".

Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad on Twitter Contamos con alternativas de alojamiento para personas en situación de violencia por motivos de género, con y sin hijxs, que gestionamos a través de convenios con distintas áreas estatales y no estatales.

Comunicate con la Línea 144. #Estamos #ArgentinaUnida pic.twitter.com/u91WXJG5ea — Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (@MinGenerosAR) April 7, 2020

En este sentido, explicó que "las mujeres que iban personalmente a denunciar" a la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema "en la actualidad, al no poder salir de su casa por la cuarentena, utilizan dispositivos electrónicos para hacer sus reclamos".

Si bien son poco días aún para tener estadísticas fiables, otra cifra asusta. En los primeros 14 días de confinamiento, se registraron 17 femicidios.

“En las casas donde hay violencia de género, el encierro exacerba esos contextos también. Si bien se ha avanzado mucho desde el Ministerio de las Mujeres, aún faltan datos realistas sobre cuál es la situación ahora por el coronavirus. Si hay más casos que antes, es difícil de cuantificar todavía. En China por ejemplo, las denuncias de violencia de género durante el coronavirus se habían duplicado y en otros países igual”, explicó Belski.

La discriminación a médicos y enfermeros

Los emotivos aplausos a los trabajadores de la salud a las 21, se vieron matizados en los últimos días por denuncias a consorcios que discriminan a médicos y enfermeros y los invitan a dejar sus lugares de residencia o a limitar el tránsito en zonas comunes por temor al contagio de coronavirus.

“A la discriminación histórica que existe en Argentina contra la comunidad LGTBIQ+ y migrantes, ahora se le suman los médicos. Esto no dejó de existir y esta situación lo exacerba. Hay que hacer una campaña de difusión para que quede claro que los médicos toman todos los recaudos para no contagiarse. Es ridículo, ignorante y de una falta de consideración muy importante discriminar a los imprescindibles de hoy. Habría que contenerlos y agradecerles, cuando uno se los cruza. Gracias por ir a exponer tu vida todos los días”, señaló Belski, quien anunció una campaña de Amnistía junto al hospital Garraham para recaudar fondos, que servirán para comprar insumos que serán distribuidos en distintos hospitales del país.

EU7ThRFU4AAMPtS.jpg Twitter

“Este es un momento de solidaridad, comunidad, colaboración. No es un momento de ponerse señalar con el dedo y discriminar”, concluyó la activista.