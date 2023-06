Andrea Campbell recordó un hecho de abuso que vivió con Juan Darthés y cruzó a Burlando

En el mismo sentido advirtió": " Yo no me invitaría a contar cómo actuaste …", expresó la letrada quien además apuntó contra el defensor de Darthés: "Cabe aclarar que soy abogada y conozco la brillantez de Fernando Burlando (pero él no te conoce tanto como nuestro grupo) y la gente no conoce de lo pícaro de entender temas de abogados con 'trucos procesales '".

Por último y para cerrar su comunicado, Campbell respaldó a Thelma Fardín: "Banco a pleno a Thelma Fardín y a tantas que acosaste . Esta situación me avergüenza y no voy a permitir que te hagas el 'ganador '. Aclaro que no tengo una denuncia contra vos. Lo mío fue 'nada' (ponele), no voy a permitir que te salgas con la tuya ", remarcó.

Otra denuncia contra Darthes: ¿Cómo fue el hecho que contó Campbell?

La abogada reveló en 2019 el episodio que vivió con Juan Darthés hace casi veinte años cuando estaban compartiendo una Navidad entre amigos. Esta mañana en Desayuno Americano precisó cómo fue el hecho que denunció en aquel entonces.

"Estábamos en un comedor chiquito, yo estaba apoyada contra una pared, Juan vino y me metió la mano en la cola, mal, pero más allá de la cola. Y cuando me di vuelta me dijo: ‘Perdoname, pensé que eras María’. Yo engordé 25 kilos en mi embarazo, pensaba 30 kilos más que María”, dijo en referencia a María Leone, esposa del actor.

Luego relató cómo vivió la revelación de nuevas denuncias contra Darthés: "Quedó ahí. Cuando empecé a ver el caso de Anita Co, Calu Rivero, Thelma Fardin (todas denunciantes del actor), dije: ‘La puta, casi todos vienen de frente y el pibe este está yendo en contramano’. Cuando la vi a María con él prófugos en Brasil dije: ‘Estos pibes estaban en conveniencia y actuaron en complicidad en todo momento’. Y no importaba tocarme el culo a mí, importaba mostrar lo larga que la tenía él”, explicó la abogada, que remarcó su defensa a sus tres colegas: “Yo les creo a las mujeres porque es su modus operandi. Para mí no es gente ajena, era gente que yo conocía mucho. Yo veía cómo se movían”.

Andrea Campbell y su cruce con Burlando

Una vez que Campbell finalizó el relato sobre la situación que sufrió con Darthés, desde el programa de América se contactaron con Fernando Burlando, abogado que defiende al actor desde un primer momento y se cruzó con su par.

“No tengo mucho para decir, habría que estar en el lugar. No quiero opinar, no soy opinólogo. No está en el ámbito de la Justicia. Eran dos familias que se conocían”, se excusó el letrado.

A esta afirmación, Carlos Monti, uno de los panelistas del programa respondió: “Está mal, muy mal...”, y luego se desató un intenso cruce entre Burlando y Campbell.

Burlando: —Bueno, está mal si fue algo intencional. Ahora, habría que ver cómo fue. Yo no conozco. A mí lo que me refirió en su momento, cuando le pedí explicación a Juan, fue otra cosa. No me quiero involucrar. No me interesa meterme en un tema que tiene connotaciones familiares. Andrea lo presenta como una situación inicial de equivocación. Después traslada esa situación y dice: ‘Esto fue intencional’. Yo no sé, no puedo saber todo.

Campbell: —Vos me dijiste: ‘Yo te pido que no lo cuentes’.

Burlando: —No, no me acuerdo. Si lo dije, no me acuerdo, realmente.

Campbell: —Estaba Barby (Franco, pareja de Burlando), mi expareja, Ricardo, y la hija de él, porque había un desfile de Adrián Brown.

Burlando: —Estaba tu expareja, la misma que dice que aceptó las disculpas o que dice que esto no pasó. Vos tenés mucha memoria. Realmente yo no tengo tanta memoria.

Campbell: —Cuando me tocan el culo tengo mucha memoria.

Burlando: —Y si te dije eso hay que ver cómo me lo contaste. Qué se yo. Imaginate que se me acercan cien mil personas por día... Para vos seguro era importante, pero a mí se me acercan cien mil personas por día, Andrea. Y vos lo sabés.

Campbell: —Acá no éramos cien mil. Te estoy diciendo quiénes éramos, dónde estábamos y hasta le dijiste a la nena: “El tío Fernando”.

Burlando: —A mí se me acerca mucha gente a hablarme. No me quiero involucrar, no quiero decir cosas que realmente no sé. No quiero hablar de cosas que desconozco, Andrea. Vos me lo habrás contado. Listo, perfecto. Acepto tu posición, pero de ahí a decir cosas que yo no recuerdo si dije, me parece un exceso.

Campbell: —No es un exceso. Si vos tenés mala memoria lo siento por vos, pero yo no cometo un exceso por estar repitiendo algo de lo que estoy dando detalles de dónde estábamos.

Burlando: —Tengo muy buena memoria, Andrea, y recuerdo absolutamente todo. Y este episodio no lo recuerdo, por eso, no recuerdo haber dicho eso.