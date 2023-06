Juan Darthés rompió el silencio: "La Justicia emitió dos fallos claros y contundentes"

Desde Brasil, donde vive actualmente, el actor se dirigió a sus seguidores, habló de la "destrucción de su vida, del pasado y de su trabajo", sostuvo que "el daño irreparable no tiene sentido" y destacó que "cada uno tiene sus luchas".

Acto seguido, agradeció a quienes "podían pensar en lo mejor para esto". "Lo mejor sería la justicia, pero la justicia con sus tiempos, escuchando a todos. No una sola versión, un solo relato, no prejuzgando, no entrando en la condena social", agregó.

Por último, se refirió a quienes lo apoyaron "con mensajes, con un abrazo, con miradas, con rezos": "Fue importantísimo para nosotros. Fue sanador y te lo quería agradecer".

El video, que dura poco más de un minuto y medio, finaliza con un breve texto donde Juan Darthés agradece a distintas personas, incluyendo a Fernando Burlando por "su amistad y por poner el pecho a tanta hipocresía y mentira".

"El amor no se alegra de la injusticia sino que se una a la alegría de verdad. La verdad resiste", concluye.

Fernando Burlando: "Falta un paso más"

Burlando, por su parte, acompañó el video con un mensaje de su autoría, en el que aseguró que "la verdad resiste" y que "falta un paso más".

burlando.jpg Radio Mitre

"Juan siempre confié. Para mi fue fácil, conocía cosas que muchos no. A vos, a tu mujer, tus hijos y ademas te sometí a todo tipo de estudio y pericia que se para vos fue un tormento. Cómo siempre nos dijimos ‘la verdad resiste’ ", comentó el abogado.

Por último, dijo que "falta un paso más! Aferrarse a Dios a la familia y al amor por la verdad es nuestro camino."

El pedido de un fiscal brasileño

El fiscal federal de San Pablo Andrey Borges de Mendonça presentó un nuevo pedido ante el juez de esa Ciudad en el que insiste con el procesamiento del actor Juan Darthés por el supuesto abuso sexual de la actriz Thelma Fardin.

El instructor planteó un recurso de reposición en el que insiste que el delito por el cual fue denunciado el actor sigue vigente luego de que el magistrado subrogante del fuero federal brasileño Fernando Toledo Carneiro entendiera que había prescrito por el paso del tiempo.

La denuncia contra Darthés fue hecha en 2018 por Fardin, que denunció que en 2009, en Nicaragua y mientras el elenco de "Patito Feo" estaba de gira, el actor la abusó sexualmente cuando.

En ese momento, el actor, que siempre negó esos hechos, tenía 45 años y ella apenas 16. Tras la denuncia y debido a convenios bilaterales se aceptó seguir el juicio en Brasil, de donde es oriundo el actor.

"No ha sido posible determinar la materialidad del delito", dijo el juez en su fallo sobre la acusación por abuso sexual con acceso carnal, y entendió que otro tipo de hecho está prescrito por el paso del tiempo.