ANMAT prohibió la venta de un aceite de oliva, una miel y una marca de cosméticos

A través de una serie de disposiciones, publicadas este lunes en el Boletín Oficial, el organismo advirtió a los ciudadanos sobre productos “ilegales” que no cumplen con los registros sanitarios correspondientes.

El informe reveló que la miel no cumplía con las normativas alimentarias vigentes y que, pese a aparentar contar con registros válidos, se trataba de un producto ilegal. Tras recibir una denuncia particular, se corroboró que el producto no estaba habilitado, motivo por el cual se notificó a las autoridades bromatológicas de la provincia para tomar medidas.