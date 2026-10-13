ANMAT prohibió una marca de lavandina concentrada de venta masiva: los motivos + Agregar ámbito en









El organismo vedó la elaboración, venta y publicidad de todos los lotes de “Agua Lavandina 656 Profesional” en todo el país y en plataformas online. No se pudo identificar al fabricante del producto.

La ANMAT prohibió la elaboración, venta y distribución de la lavandina 656 Profesional en todo el país. El producto no cuenta con registros sanitarios y no se pudo identificar a su fabricante.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la elaboración, uso, comercialización, distribución y publicidad de todos los lotes del producto “Agua Lavandina, marca 656 Profesional”, en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica, hasta tanto cuente con los registros sanitarios correspondientes.

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La medida quedó formalizada a través de la Disposición 6539/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma del administrador nacional, Luis Eduardo Fontana.

La ANMAT prohibió una marca de lavandina concentrada en todo el país Según los considerandos, el caso se inició a partir de la consulta de un particular ante el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal del organismo, que tenía dudas sobre la legitimidad del producto. El envase lo presentaba como “Agua Lavandina 656 Profesional. Concentrada al 60%”.

Tras la verificación, se constató que la lavandina no estaba inscripta ante la ANMAT y que no era posible identificar a un establecimiento responsable de su elaboración. El organismo envió una notificación por correo postal a la firma que sería responsable, al domicilio que figuraba en sus redes sociales, pero no obtuvo respuesta. A su vez, la autoridad sanitaria de la provincia de Buenos Aires informó que tampoco existía registro alguno del producto en su jurisdicción.

La disposición señala que la prohibición busca proteger a eventuales compradores y usuarios de un producto cuyas condiciones de fabricación se desconocen, ya que tanto los establecimientos como los productos domisanitarios deben contar con habilitación y registro para poder ser comercializados. Además, se dio intervención al programa de monitoreo de publicidad del organismo respecto de los sitios en los que se promocionaba y vendía la lavandina.

La medida será comunicada a las autoridades sanitarias de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Secretaría de Industria y Comercio.