Las empresas afectadas ya no podrán mover insumos sanitarios entre jurisdicciones. La mayoría tenía los certificados vencidos y no había pedido la renovación, y en otro caso los inspectores encontraron el local cerrado.

Archivo. Más de 50 distribuidoras de productos médicos fueron sancionadas por la ANMAT.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dio de baja las habilitaciones de decenas de empresas para distribuir productos médicos y de diagnóstico in vitro en tránsito interjurisdiccional, a través de dos disposiciones publicadas este miércoles en el Boletín Oficial . Una apunta a la firma Femedical S.A . y la otra a un grupo de compañías con certificados vencidos que no iniciaron su renovación.

Mediante la Disposición 7212/2026 , el organismo dejó sin efecto la habilitación de Femedical S.A., que funcionaba como distribuidora de productos médicos y de diagnóstico in vitro sin cadena de frío, y canceló su legajo.

Una comisión de la ANMAT había llegado al establecimiento de Guevara 1671/1675, en la Ciudad de Buenos Aires, para hacer la inspección vinculada al pedido de renovación. Nadie atendió a los inspectores pese a los llamados reiterados y el lugar estaba cerrado . Según la norma, la regulación vigente permite dar de baja una habilitación cuando los fiscalizadores no obtienen respuesta en el domicilio declarado por la empresa.

A eso se sumó otro antecedente: el Ministerio de Salud de la Nación ya le había retirado a Femedical la habilitación jurisdiccional en ese domicilio, un permiso previo indispensable para poder distribuir este tipo de productos entre distritos. La empresa todavía puede presentar recursos de reconsideración o alzada dentro de los plazos previstos, o recurrir a la Justicia.

La segunda medida, la Disposición 7383/2026, tuvo un alcance mucho mayor. Alcanzó a 55 firmas y 56 depósitos declarados cuyos certificados de inscripción vencieron sin que se presentara el trámite de renovación.

Archivo. El Ministerio de Salud ya le había quitado la habilitación a Femedical.

Las autorizaciones para el tránsito interjurisdiccional de estos productos duran cinco años. Pasado ese plazo, las compañías no pueden seguir operando, salvo que hayan pedido la renovación dentro de los 120 días corridos anteriores al vencimiento: en ese caso, obtienen una prórroga automática hasta que el Instituto Nacional de Productos Médicos resuelva el expediente. Ninguna de las empresas del anexo había iniciado esa gestión.

Por tránsito interjurisdiccional se entiende la distribución o venta de productos médicos y de diagnóstico in vitro fuera de la jurisdicción donde está habilitado el establecimiento. Para hacerlo, las firmas necesitan autorización sanitaria y una certificación de cumplimiento de las Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.

La Ciudad de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de casos, con empresas como Scott Argentina S.A., Pharma G.B.G. S.A., Compañía de Servicios Farmacéuticos S.A., Idea Farmacéutica S.A. e Inge Ray S.R.L., además del depósito porteño de Suministros y Equipamientos Médicos S.R.L., que también declaró una sede en Rosario.

En territorio bonaerense, la lista incluye firmas de Bahía Blanca, Pilar, Quilmes, San Isidro, San Martín, Vicente López, Malvinas Argentinas y Villa Bosch, entre otras localidades. En La Plata quedaron afectadas Implantes Ortopédicos M y N S.A. y Medicenter S.A.

Córdoba aportó siete empresas, entre ellas Droguería Multifarma, Droguería Lomas S.A., DCM Implantes S.R.L. y Grupo Fix S.R.L. Hay además cuatro casos en Mendoza, repartidos entre la capital provincial y Godoy Cruz, y dos droguerías con depósito en la ciudad de Salta.

El anexo completa la nómina con firmas de Rosario, como Sonar S.R.L., Trini Visión S.A. y Santa Fe Implantes S.R.L.; de la ciudad de Corrientes, como Bioassist S.A.; Productos para la Salud S.R.L., de San Miguel de Tucumán; y Laboratorios Imvi S.A., de Gualeguaychú.