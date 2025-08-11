La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó la prohibición total de un suplemento dietario comercializado como “Dietary Supplement - Colostrum, Restore & Revitalize, marca: Wondercow", tras detectar que no cumplía con el procedimiento legal de importación ni con los registros sanitarios exigidos, lo que lo convierte en un alimento ilegal y potencialmente dañino para la salud.
ANMAT retira del mercado un suplemento dietario y advierte por riesgos para la salud
El organismo prohibió un producto sin registro ni autorización para venderse en Argentina. Su procedencia y condiciones de elaboración son desconocidas.
La medida se originó tras una denuncia presentada ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), que derivó en una investigación conjunta con diversas áreas de la ANMAT. El relevamiento determinó que el suplemento carecía de autorización para ingresar y venderse en el país, en infracción a la Ley 18.284 y al Decreto 2126/71. A esto se suma la imposibilidad de establecer su origen y condiciones de fabricación, lo que llevó a la autoridad sanitaria a prohibir su elaboración, fraccionamiento y comercialización, tanto en locales físicos como en plataformas de venta online.
Denuncia y procedimiento de investigación
La pesquisa comenzó cuando un consumidor puso en duda la autenticidad del suplemento, que se ofrecía a través de tiendas virtuales. El Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional del INAL verificó que no existía registro de importación ni habilitación para su venta en Argentina. Ante este hallazgo, se informó el caso al Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SIFeGA) y se recomendaron medidas urgentes para salvaguardar la salud pública.
En su disposición oficial, la ANMAT advirtió que “este tipo de productos sin registro no pueden garantizar su inocuidad ni calidad, poniendo en riesgo a los consumidores”. Por tal motivo, la prohibición abarca su producción, distribución y comercialización en todo el territorio nacional, incluyendo cualquier medio de comercio electrónico.
