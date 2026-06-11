ANMAT retiró del mercado una marca de aceite de oliva adulterado, un blanqueador dental y productos para piletas

El organismo sanitario detectó irregularidades en el registro, el etiquetado y la identificación de los fabricantes. Las medidas alcanzan a un aceite comercializado con datos falsificados, un dentífrico con información apócrifa y una serie de productos químicos sin autorización.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de venta y el retiro del mercado de un aceite de oliva, un producto para higiene dental y varios artículos químicos destinados al mantenimiento de piscinas, tras detectar incumplimientos a la normativa sanitaria vigente. Las medidas fueron oficializadas este jueves mediante distintas disposiciones publicadas en el Boletín Oficial.

Según informó el organismo, las actuaciones se originaron a partir de inspecciones, denuncias y verificaciones técnicas que permitieron detectar productos con registros inexistentes, información falsa en sus etiquetas o sin posibilidad de identificar a los establecimientos responsables de su elaboración. Por ese motivo, la autoridad sanitaria resolvió impedir su comercialización en todo el territorio nacional para resguardar la salud de los consumidores.

Uno de los casos corresponde a un producto rotulado como “Aceite de oliva virgen extra, Blend Suave” de la marca Green Olive , cuya circulación fue denunciada por la propia empresa titular de la marca. La investigación realizada por el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) determinó que se trataba de un producto falsificado que utilizaba indebidamente el nombre comercial y los registros sanitarios de la firma elaboradora.

Entre las irregularidades detectadas, los inspectores encontraron diferencias en la denominación del alimento, el diseño del envase y la ausencia de datos obligatorios como el número de lote y leyendas reglamentarias. La ANMAT concluyó que se trata de un producto apócrifo y ordenó prohibir su elaboración, fraccionamiento y venta tanto en comercios físicos como en plataformas de comercio electrónico.

Otra de las disposiciones alcanzó al dentífrico en polvo con carbón natural comercializado bajo la denominación “CARBON WHITE” . De acuerdo con la investigación, el producto exhibía datos sanitarios falsos y una presentación similar a la de un artículo elaborado por una empresa habilitada.

Durante el procedimiento, la firma que figura como responsable del producto original negó cualquier vínculo con la fabricación del dentífrico cuestionado. Además, la Dirección de Gestión de Información Técnica verificó que la empresa mencionada en el etiquetado del producto investigado no contaba con habilitación. Frente a esta situación, el organismo advirtió que “no resulta posible identificar fehacientemente al establecimiento responsable de su elaboración ni garantizar su calidad y seguridad”, por lo que ordenó su retiro inmediato del mercado.

Las medidas también alcanzaron a diversos productos domisanitarios destinados al tratamiento de piscinas. Entre ellos figuran el insecticida líquido “BICH OVER Piscinas” y distintos artículos comercializados bajo la marca “Cloro Sophy”, entre los que se encuentran desinfectantes, clarificadores y alguicidas.

La fiscalización realizada por el área de Domisanitarios de ANMAT determinó que ninguno de estos productos contaba con registro sanitario vigente y que las personas o empresas vinculadas a su comercialización no figuraban inscriptas ante el organismo. La situación fue corroborada además por las autoridades sanitarias bonaerenses.

Al fundamentar las prohibiciones, la ANMAT sostuvo que las medidas buscan “proteger a eventuales adquirentes y usuarios de productos cuyas condiciones de elaboración se desconocen” y evitar riesgos asociados a artículos que no pudieron acreditar su origen, composición ni controles de calidad.