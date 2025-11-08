Bono para jubilados de ANSES: cuáles son los requisitos de noviembre 2025 para poder cobrarlo

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) reciben bono y aumento en sus haberes durante noviembre. Después de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó el informe sobre la inflación de septiembre, el ente previsional confirmó los incrementos para el penúltimo mes.
El bono extraordinario de $70.000 tiene como objetivo que los jubilados y pensionados que cobren la mínima lleguen a un piso de ingresos.
El aumento responde a lo que establece la formula de movilidad vigente, que busca que este sector de la población más vulnerable a los aumentos de precio, reciba incrementos que se alineen con el último índice de inflación que se haya informado. Además, ANSES también confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para noviembre.
Monto de las jubilaciones de ANSES en noviembre
En noviembre, los jubilados y pensionados reciben un 2,1% de aumento, en concordancia con el último Índice de Precios al Consumidor que corresponde a septiembre. ANSES confirmó que los siguientes montos entrarán en vigencia para noviembre de 2025. Además, se suma el pago del bono de $70.000, si corresponde:
Jubilación mínima: $333.085,39 + $70.000: $403.150,65
Jubilación máxima:$2.241.349,35
Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $266.520,51 + $70.000: $336.520,51
Pensión No Contributiva: $233.205,45 +$70.000: $303.205,45
Quiénes acceden al bono de $70.000
El bono extraordinario de $70.000 está destinado a jubilados y pensionados con el haber mínimo, y aquellos que cobren un poco más pero no lleguen al piso pensado ($403.150) recibirán un pago proporcional para llegar a dicho monto. Los jubilados con un valor mayor, como por ejemplo los que cobran el haber máximo, no están contemplados en el beneficio, ya que se apunta a ayudar a quienes verdaderamente lo necesiten.
Para el depósito de este refuerzo económico, no es necesario ningún trámite ni inscripción y el pago se realiza según la terminación del DNI de forma automática, junto con las jubilaciones y pensiones.
Cuándo cobro la jubilación de ANSES en noviembre 2025
El calendario de pagos ANSES ya es oficial y los pagos inician el lunes 10 de noviembre. El orden es definido según la urgencia de cada grupo y la terminación del DNI de cada titular.
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI 0: 10/11
- DNI 1: 11/11
- DNI 2: 12/11
- DNI 3: 13/11
- DNI 4: 14/11
- DNI 5: 17/11
- DNI 6: 18/11
- DNI 7: 19/11
- DNI 8 y 9: 20/11
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI 0 y 1: 20/11
- DNI 2 y 3: 25/11
- DNI 4 y 5: 26/11
- DNI 6 y 7: 27/11
- DNI 8 y 9: 28/11
