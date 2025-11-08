Bono para jubilados de ANSES: cuáles son los requisitos de noviembre 2025 para poder cobrarlo

El bono extraordinario de $70.000 tiene como objetivo que los jubilados y pensionados que cobren la mínima lleguen a un piso de ingresos.

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de Seguridad Social ( ANSES ) reciben bono y aumento en sus haberes durante noviembre. Después de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ) publicó el informe sobre la inflación de septiembre, el ente previsional confirmó los incrementos para el penúltimo mes.

El aumento responde a lo que establece la formula de movilidad vigente, que busca que este sector de la población más vulnerable a los aumentos de precio, reciba incrementos que se alineen con el último índice de inflación que se haya informado. Además, ANSES también confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para noviembre .

En noviembre, los jubilados y pensionados reciben un 2,1% de aumento, en concordancia con el último Índice de Precios al Consumidor que corresponde a septiembre. ANSES confirmó que los siguientes montos entrarán en vigencia para noviembre de 2025. Además, se suma el pago del bono de $70.000, si corresponde:

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $266.520,51 + $70.000: $336.520,51

Pensión No Contributiva: $233.205,45 +$70.000: $303.205,45

Quiénes acceden al bono de $70.000

El bono extraordinario de $70.000 está destinado a jubilados y pensionados con el haber mínimo, y aquellos que cobren un poco más pero no lleguen al piso pensado ($403.150) recibirán un pago proporcional para llegar a dicho monto. Los jubilados con un valor mayor, como por ejemplo los que cobran el haber máximo, no están contemplados en el beneficio, ya que se apunta a ayudar a quienes verdaderamente lo necesiten.

Para el depósito de este refuerzo económico, no es necesario ningún trámite ni inscripción y el pago se realiza según la terminación del DNI de forma automática, junto con las jubilaciones y pensiones.

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en noviembre 2025

El calendario de pagos ANSES ya es oficial y los pagos inician el lunes 10 de noviembre. El orden es definido según la urgencia de cada grupo y la terminación del DNI de cada titular.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI 0: 10/11

DNI 1: 11/11

DNI 2: 12/11

DNI 3: 13/11

DNI 4: 14/11

DNI 5: 17/11

DNI 6: 18/11

DNI 7: 19/11

DNI 8 y 9: 20/11

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo