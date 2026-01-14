ANSES: así quedaron los montos de las Asignaciones Familiares para febrero 2026 con el nuevo aumento + Seguir en









El INDEC dio a conocer de cuánto fue el índice inflacionario de diciembre y ya se puede calcular cuánto cobrarán los beneficiarios en febrero.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) confirmó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre fue del 2,8%.

Desde que el Decreto 274/2024 entró en vigencia, las asignaciones, pensiones y jubilaciones que paga la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) reciben actualizaciones mensuales en sus haberes, que se alinean con el último Índice de Precios al Consumidor (IPC), que haya publicado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esta medida tiene como objetivo que los sectores de la población más vulnerables al aumento en los precios no pierdan poder adquisitivo con las variación que presenta la inflación mes a mes. Esta fórmula reemplaza la anterior que brindaba aumentos cuatrimestrales a estas mismas prestaciones.

Formulario ANSES.jpg La inflación de diciembre 2025 El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) confirmó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre fue del 2,8%. La variación total acumulada fue del 31,5% durante el año.

La división que más aumentó fue la de transporte, con un incremento del 4,0%. Por otro lado, la vivienda, el agua, electricidad, gas y otros combustibles con un incremento del 3,4%; y alimentos y bebidas no alcohólicas con un 3,1%. Los servicios de comunicación registraron un 3,3% de aumento y otros bienes y servicios varios tuvieron el 2,6%.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en diciembre fueron fueron Prendas de vestir y calzado(1,1%), y Educación (0,4%).

Montos de las Asignaciones Familiares en febrero 2026 Tras el anunció de la inflación de diciembre, se confirma que los montos de las Asignaciones Familiares de ANSES aumentarán un 2,8% en enero del 2026. Por lo tanto, los montos correspondientes para el primer rango de ingresos son: Asignación Universal por Hijo (AUH): $129.096 . Se cobra mensualmente (80%): $103.276,80

. Se cobra mensualmente (80%): $103.276,80 Asignación Universal por Hijo con Discapacidad (AUH): $420.354 . Se cobra mensualmente (80%): $336.283,20

. Se cobra mensualmente (80%): $336.283,20 Asignación Familiar por Hijo (SUAF – primer rango): $64.547,52

Asignación por Hijo con Discapacidad (SUAF): $205.017,12 En cuanto a las Asignaciones de Pago Único: Asignación de Pago Único por nacimiento: $75.207 Asignación de Pago Único por adopción: $449.688 Asignación de Pago Único por matrimonio: $112.612

Temas ANSES