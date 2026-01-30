La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanzó con la definición del esquema de pagos de febrero de 2026 para jubilados y pensionados, un mes que combinará un ajuste general de haberes con cambios en el alcance del bono extraordinario. El organismo ratificó la aplicación de la suba del 2,85% por movilidad, aunque aclaró que el refuerzo adicional de $70.000 quedará restringido a un segmento específico de beneficiarios.
¡Atención jubilados! ANSES confirmó quiénes dejan de cobrar el bono en febrero: ¿Estás en la lista?
Conocé todos los detalles para acceder a los extras que brinda el organismo junto con su esquema de pagos
La decisión responde a un criterio de focalización del gasto previsional, que prioriza a quienes perciben los ingresos más bajos. En ese marco, el bono continuará vigente, pero bajo condiciones más precisas que determinan quiénes lo cobran en su totalidad, quiénes reciben una suma reducida y quiénes quedan directamente excluidos del beneficio.
El nuevo tope que definió el Gobierno y que excluye a miles de beneficiarios
Se estableció un límite de ingresos para el cobro del bono extraordinario de febrero: jubilados y pensionados con haberes superiores a $429.219,42 no recibirán el refuerzo de $70.000, una medida que apunta a concentrar el gasto en los ingresos más bajos del sistema previsional.
Este umbral deja fuera de manera directa a quienes perciben la jubilación máxima, además de otros beneficiarios que, sin alcanzar ese nivel, superan el monto fijado por la normativa. El tope surge de la suma del haber mínimo actualizado tras el aumento de febrero y el bono completo, y funciona como criterio excluyente para el pago del extra.
Los detalles del calendario de pagos y el límite de ingresos para cobrar el extra
El bono a otorgarse es de acreditación automática junto con el haber mensual, siempre que el ingreso total no supere el tope definido. Los jubilados y pensionados cuentan con un cronograma estimado según la terminación del DNI, que permite anticipar las fechas de cobro.
Desde el organismo advirtieron que el fin de semana largo de Carnaval, que incluye cuatro días consecutivos, modifica el esquema habitual de pagos y permite que, quienes perciban las jubilaciones mas bajas, cobren antes del feriado.
¿Qué pasa con los que cobran un poco más de la mínima? El sistema de pago proporcional
Los jubilados que perciben ingresos superiores a la jubilación mínima, fijada en $359.254,35, pero que no alcanzan el tope máximo de $429.219,42, accederán al bono de manera parcial. En estos casos, ANSES ajusta el monto del refuerzo para que la suma total del haber y el extra no exceda el límite establecido para febrero.
Este esquema de pago proporcional permite que quienes se ubican apenas por encima del haber mínimo reciban un complemento reducido, en lugar de quedar directamente excluidos.
Cuándo cobran los jubilados sus haberes con aumento y bono
Fechas de pago de ANSES según terminación del DNI
Jubilados que cobran la mínima:
-
DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero
DNI terminados en 1: martes 10 de febrero
DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero
DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero
DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero
DNI terminados en 5: miércoles 18 de febrero
DNI terminados en 6 y 7: jueves 19 de febrero
DNI terminados en 8 y 9: viernes 20 de febrero
Jubilados que superan el haber mínimo:
-
DNI terminados en 0 y 1: lunes 23 de febrero
DNI terminados en 2 y 3: martes 24 de febrero
DNI terminados en 4 y 5: miércoles 25 de febrero
DNI terminados en 6 y 7: jueves 26 de febrero
DNI terminados en 8 y 9: viernes 27 de febrero
