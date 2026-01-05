La provincia de Buenos Aires oficializó el calendario escolar 2026: cuándo empiezan las clases

La Dirección General de Cultura y Educación oficializó el cronograma para todos los niveles y modalidades del sistema educativo bonaerense, junto con las instrucciones generales, las conmemoraciones y celebraciones y el protocolo para actos escolares.

La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires aprobó el calendario escolar 2026 para todos los niveles, ciclos y modalidades del sistema educativo bonaerense, mediante la Resolución de Firma Conjunta N° 6568-DGCYE-2025 , publicada este lunes en el Boletín Oficial bonaerense .

La medida se dicta en el marco de la Ley Provincial de Educación N° 13.688 y en consonancia con la Resolución 508/25 del Consejo Federal de Educación , que ratifica que las jurisdicciones deben garantizar al menos 190 días de clase .

Según lo dispuesto, el calendario incluye el cronograma de inicio, receso invernal y finalización del ciclo lectivo , además de los períodos formales de funcionamiento institucional. También incorpora la planificación de conmemoraciones y celebraciones que deberán integrarse a la planificación institucional, curricular y áulica , con el objetivo de fortalecer la formación democrática y el vínculo con las comunidades locales y regionales.

Así, el inicio de clases será el 2 de marzo de 2026 para la mayoría de los niveles y modalidades , con un receso invernal del 20 al 31 de julio , y el c ierre del ciclo lectivo el 22 de diciembre .

La resolución aprueba, además, las Instrucciones Generales , el Protocolo para los actos de imposición de nombre de establecimientos educativos y el Cronograma General del Calendario Escolar 2026 , que detalla las actividades a lo largo del ciclo lectivo.

En cuanto al protocolo escolar, se establece que se regirá por lo dispuesto en la Ley N° 14.438 y por el Reglamento General de las Instituciones Educativas (Decreto Provincial N° 2299/11), en lo referido a símbolos, actos escolares y su clasificación.

Para las Unidades Educativas de Gestión Privada comprendidas en convenios intergubernamentales de cooperación cultural y científica, se fija que podrán determinar su propio ciclo lectivo dentro del marco de la normativa vigente, mientras que la Dirección de Educación de Gestión Privada será la encargada de supervisar el cumplimiento de la cantidad de días efectivos de clase.

La norma también deroga todas las resoluciones y disposiciones que hayan otorgado excepciones al cumplimiento del calendario escolar, con la salvedad de los casos expresamente previstos.

La resolución fue refrendada por autoridades del Consejo General de Cultura y Educación y por el Subsecretario de Planeamiento, y lleva la firma de la directora general Flavia Terigi.

Por modalidad

En el caso de la Educación Primaria, el calendario contempla el desarrollo de los espacios curriculares, incluyendo Educación Física y Educación Artística, así como el trabajo de los Equipos de Orientación Escolar (EOE), con las mismas fechas de inicio, receso y finalización: comienzo el 2 de marzo, vacaciones de invierno del 20 al 31 de julio, y finalización el 22 de diciembre.

La Educación Secundaria, junto con la Educación Técnica, Agraria, las Secundarias Especializadas en Arte y los EOE, también comenzará en esos períodos. Para la Educación Especial, los Centros y Servicios Agregados de Formación Integral y la Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores, el cronograma también fija los mismos días de inicio, receso y finalización.

La Educación Artística (Escuelas de Artística) y los Centros de Educación Física compartirán ese mismo esquema anual, garantizando el desarrollo pleno de las propuestas formativas específicas de cada modalidad. Del mismo modo Psicología Comunitaria y Pedagogía Social.

Para la Educación de Formación Profesional, el inicio está previsto para el 9 de marzo, con receso del 20 al 31 de julio, y finalización el 18 de diciembre.

En tanto, la Educación Superior -tanto la Formación Docente Inicial, la Formación Técnica como la Formación Artística- comenzará el 16 de marzo, tendrá receso invernal del 20 al 31 de julio y concluirá el 27 de noviembre de 2026.

Además, el Calendario Escolar 2026 prevé la realización de cinco Jornadas Institucionales regionalizadas a lo largo del ciclo lectivo: dos en febrero, una en agosto, una en diciembre y una a definir por los equipos distritales e institucionales, fortaleciendo los espacios de trabajo colectivo y formación situada.